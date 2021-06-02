影／屏東萬丹泥火山甦醒了 村長直擊爆滾泥漿噴發

屏東縣萬丹鄉灣內村內的泥火山今天清晨噴發，村長陳玉意說，萬丹泥火山已一整年沒有噴發，今天清晨約4點多時開始噴發，地點就在灣內村的水圳旁，該處已數度噴發，因此沒有種植農作物，怕泥火山噴出的泥漿造成其他農田損傷，已請鄉公所調派怪手導引泥漿到水圳並放水沖刷。

陳玉意一早在臉書PO出萬丹泥火山滾滾泥漿噴發的攝人影片，因逢疫情嚴峻期間，也提醒要前往觀賞的民眾注意防疫、戴好口罩、不要群聚，一定要遠距離觀看。

萬丹消防分隊說，在萬丹鄉及新園鄉交界處地底的泥火山，平時沉寂的像座死火山，因地底蘊藏豐富天然氣，噴發時有時烈焰沖天、火光閃閃，還會有大量泥漿噴湧，幾乎年年噴發，地點又不固定，不過這些年來，都發生在萬丹鄉境內。