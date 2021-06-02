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高雄早餐店官網自曝店長確診引熱議 衛生局下午說明

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／ 高雄即時報導
早餐店公告訊息被轉貼到高雄鳳山在地粉絲團，引發熱議。圖／翻攝自臉書「鳳山中崙人關心在地大小事」。
早餐店公告訊息被轉貼到高雄鳳山在地粉絲團，引發熱議。圖／翻攝自臉書「鳳山中崙人關心在地大小事」。

繼高雄旗山區一名陳姓確診男子自行公布足跡後，連鎖早餐店高雄某分店1日晚間也在臉書官網公告，自稱「店長」者指自己凌晨確診，同住4名家人也染疫，衛生局會追溯上周到過店內領餐的客人，向顧客致歉，並表示公布訊息不怕被罰錢。高雄市衛生局對這起自行宣布確案個案表示，需以中央流行疫情指揮中心公布為準，相闗問題今午記者會一併說明。

這間早餐店1日晚間貼出公告6月1日至14日暫停營業，貼文並寫著「「抱歉是於今日凌晨，我們開始被匡列隔離快篩，凌晨5點左右我確診肺炎了。未來造成大家不便，真的萬分抱歉」。

文中並指衛生局會追溯5月21日到5月30日這周領餐人員，陸續通知進行快篩」，「請這段期間取餐的儘快回家等待通知。造成大家的不便，真的很對不起」。貼文也加註標籤，「目前最新資訊4人確診，確診者是與我同住家人」，「希望大家平安，希望社區平安」。

這篇貼文被轉發到其他臉書社團，引起熱烈討論，但高雄市衛生局深夜發文表示，關於媒體報導高雄市連鎖早餐店長自曝確診一事，確診病例均由中央流行疫情指揮中心公布為準，相關問題將於會於今午記者會一併說明。

衛生局 早餐 高雄市

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