快訊

12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

宜萱青少年志工發起「大疫滅侵」 獲企業響應捐贈乾洗手

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜萱婦幼關協會青少年志工莊詠婷發起「大疫滅侵」活動，獲企業界響應，捐贈乾洗手與噴喉劑、恬冉萬用液。圖／宜萱婦幼協會提供
宜萱婦幼關協會青少年志工莊詠婷發起「大疫滅侵」活動，獲企業界響應，捐贈乾洗手與噴喉劑、恬冉萬用液。圖／宜萱婦幼協會提供

新冠疫情持續發燒，亞芙生物科技有限公司捐贈防疫用品「大疫滅侵」乾洗手與噴喉劑200瓶，台灣友鄰健康產業發展協會捐贈恬冉（天然）萬用液200瓶，今天透過宜萱青少年志工隊轉送給第一線醫護及警消人員，盼為台灣抗疫盡一份心力。

宜萱婦幼關協會青少年志工莊詠婷發起「大疫滅侵」活動，她表示，全國確診病例仍繼續增加，防疫已變成全民責任，發起這項「大疫滅侵」活動獲得企業界慷慨解囊，力挺抗疫工作第一線的醫護人員，相信結合民間力量，一定能夠使防疫工作做得更好； 宜萱青少年志工隊長黃少頵表示，每次看到警消、醫護人員為了社會大眾，堅守工作崗位，希望能幫助大家增加保護力。

名為「大疫滅侵」防疫用品，以天然無患子及水果、薄荷等植物萃取液製成，味道有金桔、甜橘、檸檬、葡萄柚，可用於手部潔淨，而噴喉劑也可以噴於各部位。亞芙生物科技有限公司總經理童賀表示，該公司秉持公益理念，推廣健康養生，面對這波新冠肺炎本土疫情感染持續擴大，大疫滅侵的乾洗手及噴喉劑可以殺菌，天然保濕劑也能噴臉，打造天然防護網。

「大疫滅侵」以天然無患子及水果、薄荷等天然植物萃取液製成，4種味道的防疫用品。圖／宜萱婦幼協會提供
「大疫滅侵」以天然無患子及水果、薄荷等天然植物萃取液製成，4種味道的防疫用品。圖／宜萱婦幼協會提供
恬冉（天然）萬用液採用天然無患子皂及純水製成，送給宜蘭醫護及警消使用。圖／宜萱婦幼協會提供
恬冉（天然）萬用液採用天然無患子皂及純水製成，送給宜蘭醫護及警消使用。圖／宜萱婦幼協會提供
宜萱婦幼關協會青少年志工莊詠婷，贈送「大疫滅侵」乾洗手與噴喉劑給第一線醫護人員。圖／宜萱婦幼協會提供
宜萱婦幼關協會青少年志工莊詠婷，贈送「大疫滅侵」乾洗手與噴喉劑給第一線醫護人員。圖／宜萱婦幼協會提供

醫護人員

延伸閱讀

送飲料、雞精為抗疫醫護打氣 醫護感動：有人記得我們

餐飲店禁內用 業者發動抗疫共存計畫求雙贏

防疫物資別亂囤！醫曝常見4大消毒用品隱藏危機

同島一命！古寶無患子生技捐北市百萬防疫物質

相關新聞

金門縣府代烏坵發聲運補船篩檢有缺口 中央立即補上

新冠肺炎疫情緊張，全國都防疫都上緊發條，金門縣府今天表示，有接獲烏坵鄉長蔡永富提出該鄉每半個月一班、自台中港往返的運補船...

傳統市場防疫新規上路 高雄4處市場採買民眾大致配合

傳統市場染疫風險高，高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起，進入宣導期，市場皆需落實實聯制與人流管制，楠梓區公所會同楠...

高雄市場分流首日 林欽榮：很感動大家都不反對

高雄市市場實施市場分流避免購買人潮群聚，今起勸導三天，副市長林欽榮指出，很感動高雄市民都願意配合政策，制度上路之初請警察...

高雄旗山天后宮贈千個面罩、4座快篩站 提升醫療量能

國內疫情升溫，有鑑於高雄旗山曾傳出確診個案，高雄旗山天后宮今天上午前往旗山醫院捐贈4座檢疫快篩站以及1200個，並舉辦捐...

屏東連4天「+0」 潘孟安：再+0 零鬆懈

屏東縣今天連續4天出現零確診病例， 縣長潘孟安中午在臉書發文感謝第一線防疫人員和全民齊心守住，屏東才能持續傳來+0的喜訊...

臨海汙水廠將完工 區域5500戶明年起辦汙水接管

高雄市臨海汙水廠將於今年底完工啟用，市府水利局配合汙水廠啟用，將於明年起辦理臨海汙水區的前鎮區南側及小港區用戶接管，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。