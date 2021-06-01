宜萱青少年志工發起「大疫滅侵」 獲企業響應捐贈乾洗手

新冠疫情持續發燒，亞芙生物科技有限公司捐贈防疫用品「大疫滅侵」乾洗手與噴喉劑200瓶，台灣友鄰健康產業發展協會捐贈恬冉（天然）萬用液200瓶，今天透過宜萱青少年志工隊轉送給第一線醫護及警消人員，盼為台灣抗疫盡一份心力。

宜萱婦幼關協會青少年志工莊詠婷發起「大疫滅侵」活動，她表示，全國確診病例仍繼續增加，防疫已變成全民責任，發起這項「大疫滅侵」活動獲得企業界慷慨解囊，力挺抗疫工作第一線的醫護人員，相信結合民間力量，一定能夠使防疫工作做得更好； 宜萱青少年志工隊長黃少頵表示，每次看到警消、醫護人員為了社會大眾，堅守工作崗位，希望能幫助大家增加保護力。