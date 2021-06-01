屏基插管父送訂婚女兒祝福 眼神拼出「愛與包容 」
罹患俗稱「漸凍人」症的王姓男子日前因肺炎進到屏東基督教醫院，在加護病房觀察治療，未婚女兒是他最放不下的牽掛，與男友穩定交往中的女兒，決定在病房舉行簡單隆重又溫馨的訂婚儀式；在疫情嚴峻陰影籠罩之際，為冰冷的病房帶來喜氣。
護理師說，訂婚當天，她們幫插管的王爸爸換上西裝、梳理頭髮，當聽到準女婿說：「爸，我會好好照顧小彩」；還有親家母，「我會把她當作自己的女兒」的保證，見到王爸爸嘴角微微上揚。
她說，愛女即將步入婚姻，當爸爸的總有話要說，但王男全身癱瘓無法口述也不能筆談，要如何傳達對女兒的祝福？想到這，3位護理師也給新人準備一份「爸爸的祝福」。
護理師拿著注音符號溝通板，和王爸展開眼神的比手畫腳，一個字一個字，看著他的眼神來猜拼音、猜字，並把整個過程錄影下來，大家看影片中王爸爸吃力的表達，不禁紅了眼眶。
護理師說，最後拚出「眼中有別人要尊重、心中有愛要包容」2段話，也是王爸爸送給女兒的嫁妝，勉勵女兒及女婿用尊重及包容攜手經營婚姻，不僅準新人紅了眼眶，這一幕看在旁人眼裡都為之動容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言