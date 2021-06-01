屏基插管父送訂婚女兒祝福 眼神拼出「愛與包容 」

罹患俗稱「漸凍人」症的王姓男子日前因肺炎進到屏東基督教醫院，在加護病房觀察治療，未婚女兒是他最放不下的牽掛，與男友穩定交往中的女兒，決定在病房舉行簡單隆重又溫馨的訂婚儀式；在疫情嚴峻陰影籠罩之際，為冰冷的病房帶來喜氣。

護理師說，訂婚當天，她們幫插管的王爸爸換上西裝、梳理頭髮，當聽到準女婿說：「爸，我會好好照顧小彩」；還有親家母，「我會把她當作自己的女兒」的保證，見到王爸爸嘴角微微上揚。

她說，愛女即將步入婚姻，當爸爸的總有話要說，但王男全身癱瘓無法口述也不能筆談，要如何傳達對女兒的祝福？想到這，3位護理師也給新人準備一份「爸爸的祝福」。

護理師拿著注音符號溝通板，和王爸展開眼神的比手畫腳，一個字一個字，看著他的眼神來猜拼音、猜字，並把整個過程錄影下來，大家看影片中王爸爸吃力的表達，不禁紅了眼眶。