屏基送暖 助漸凍人用眼神拼音祝福訂婚女兒

屏東基督教醫院今天指出，加護病房日前舉辦訂婚儀式，漸凍人王姓男子的女兒訂婚，護理師以注音符號拼板讓王爸爸用眼神拼出「眼中有別人要尊重、心中有愛要包容」祝福女兒。

屏基表示，罹患俗稱「漸凍症」的王爸爸月前因肺炎入院，未婚的兒女是他放不下牽掛，與男友穩定交往中的女兒，決定在屏基加護病房舉行訂婚儀式，讓王爸爸安心。

屏基指出，5月13日訂婚儀式當天，護理師幫王爸爸換上西裝梳理頭髮，病床床頭並掛上「囍」字及有他女兒及女婿名字的彩布。當聽到準女婿說「爸，我會好好照顧小彩」、親家母說「我會把她當作自己的女兒」時，王爸爸嘴角微微上揚。

為了讓王爸爸表達對女兒的祝福，屏基3名護理師決定送給新人1份「爸爸的祝福」，5月12日拿著注音符號溝通板與王爸爸展開眼神版的比手畫腳，1個字1個字，看著王爸爸眼神來猜拼音、猜字。

屏基表示，花了半小時的時間，王爸爸艱困地拼出「眼中有別人要尊重、心中有愛要包容」2句話，送給女兒當嫁妝，院方把整個過程錄影下來，在訂婚當天播放給王爸爸家人及親家一家人看，大家看到王爸爸吃力地表達，都不禁紅了眼眶。

屏基指出，當天院方做了特別考量，開放這場訂婚儀式讓王爸爸的女兒及女婿等約10人在加護病房舉行訂婚，當時新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情還沒升級為全國第3級警戒，全部時間約花了20分鐘，為王爸爸及他的家人完成心願。