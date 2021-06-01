高市暖心挺醫護 啟動免費溫馨休息棧計畫
疫情嚴峻，有感於醫護人員犧牲及駐守防疫前線，高市府關心高雄長庚、高雄榮總等4大醫學中心及專責民生醫院一線防疫醫護辛勞，推「挺醫護溫馨休息棧」計畫，即起受理預約等。
高雄市政府觀光局指出，「挺醫護溫馨休息棧」計畫的費用由旅館吸收部分，其餘由醫院及企業支付。
疫情嚴峻讓駐守醫療防疫第一線的醫護備受辛苦，高市府體恤高雄長庚、高雄榮總、高雄醫學院附設醫院及義大醫院4大醫學中心，及專責民生醫院第一線防疫醫護人員的辛勞，並保護他們的家人，推出「挺醫護溫馨休息棧」計畫。
觀光局媒合由在地企業及醫學中心共同出資，結合旅宿業者提供舒適安全住宿環境，齊心加入挺醫護行列。
觀光局長周玲妏表示，為醫護人員提供舒適住宿環境、減少住家與醫院間奔波辛勞及傳播風險，讓他們下班後充分休息恢復精神，以提升防疫人員安全感及效率，推出挺醫護2.0「挺醫護溫馨休息棧」計畫；此為領先全台創舉。高市府整合，創造企業家及旅宿業者回饋社會、醫院照顧員工的三贏局面。
已有康橋商旅覺民館、御宿商旅站前館2家業者響應「挺醫護溫馨休息棧」計畫，可提供238間房間專供醫護人員入住；醫護人員持醫學中心及專責醫院開立優惠住宿憑證及工作識別，以電話預定住宿日期及間數即可享有住宿完全免費福利。
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