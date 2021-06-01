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馬祖機場全面快篩 劉增應：避免疫情進入社區必要作法

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣疫情指揮中心今天召開會議，對於機場全面篩檢一事，連江縣長劉增應表示，入境快篩，成功篩檢出2例確診者，是避免疫情進入社區必要作法。圖／連江縣疫情指揮中心提供
連江縣疫情指揮中心今天召開會議，對於機場全面篩檢一事，連江縣長劉增應表示，入境快篩，成功篩檢出2例確診者，是避免疫情進入社區必要作法。圖／連江縣疫情指揮中心提供

連江縣疫情指揮中心今天召開第54次會議，會中公布無新增確診個案、無新增密切接觸需居家隔離個案；昨日全縣快篩211名，4名呈現陽性，後經PCR核酸檢測均為陰性。對於機場全面篩檢一事，連江縣長劉增應表示，入境快篩，已成功篩檢出2例確診者，是避免疫情進入社區必要作法，第一線人員執勤運用正向技巧及溫和態度，以關心方式勸導民眾接受快篩。

連江縣疫情指揮中心在今天下午2點召開會議，由縣長兼指揮官劉增應主持，會中也報告，目前居家檢疫5人，案5774、6441、6442、8114確診者及其相關接觸居家隔離共116例、採檢皆為陰性。

縣疫情指揮中心表示，即起入境南竿航空站、北竿航空站、東引中柱港及南竿福澳港旅客將全面配合進行快篩，以降低社區傳播風險，強化整體防疫效能，如拒絕、規避或妨礙縣府相關單位所為各項檢查、治療或其他相關防疫及檢疫措施者，縣府得依傳染病防治法第70條處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰及相關規定裁處，並按次處罰之。

對於中央宣布離島三縣市的「強制快篩令」違法，劉增應也說，為了保障離島地區軍民安全，入境者全面篩檢，目前持續進行中。對於中央疫情指揮中心決定，表示尊重。

此外，會中也研議，擴大社區篩檢，持續接受返馬者及有症狀者預約快篩；將落實對於居家隔離者監控，期滿後自主健康監測7日。而疫苗注射一、二、三類目標本週將完成，縣立醫院本週加開疫苗診次，加速施打。

縣疫情指揮中心也再次強調，快篩為防堵疫情進入重要防線，提前找出潛在的感染者，目前已公告進入本縣須全面接受快篩，為守護馬祖軍民健康，務必請各界共體時艱，全面配合快篩進行。

連江縣疫情指揮中心今天召開會議，會中也研議，將擴大社區篩檢，持續接受返馬者及有症狀者預約快篩。圖／連江縣疫情指揮中心提供
連江縣疫情指揮中心今天召開會議，會中也研議，將擴大社區篩檢，持續接受返馬者及有症狀者預約快篩。圖／連江縣疫情指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 劉增應 馬祖

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