快訊

12年前爆H1N1曾籲先買國際疫苗？ 總統府提五點說明

馬祖缺防疫旅宿 縣府盼地方正向支持

中央社 / 連江縣1日電

馬祖醫療資源有限，目前全縣達116名隔離者，但缺乏防疫旅宿。地方業者加入防疫旅宿行列，提供隔離與居家管理，居民憂心防疫旅宿具感染隱憂，縣府加強防範，盼民眾正向支持。

馬祖全縣隔離者達116名，防疫旅宿空間需求量大。連江縣政府認為，若地區沒有適合的防疫旅宿，須全數居家隔離或自主管理，反而更難有效掌控隔離者，防疫旅館對防止疫情進入社區具良好防護。

連江縣交通旅遊局表示，馬祖因資訊落差，對居家隔離、居家檢疫與自我健康監測等分級程度不了解，易因設置防疫旅宿而恐慌，但縣府針對防疫旅宿有規範跟隔離措施，包含環資局評估污水排放、環境感染等問題；衛福局執行相關教育訓練；消防單位會勘公共場所安全性；交旅局協助防疫旅宿運作。

交旅局表示，馬祖交通仍在局部運作，因應醫療資源有限，旅宿業者須符合中央相關規範，才能設立防疫旅宿，若在馬祖沒有適合場域提供居家隔離，危險因子反而不易控管，形成防疫問題，地區業者願實施配合為防疫旅館，希望鄉親正面鼓勵，並願意提供空間資源，作為地區防疫的配套措施。

馬祖防疫旅宿業者今表示，感受地方因疫情發展急需空間資源，在配合會勘與衛教課程後，已提供合乎規範的套房提供隔離者使用。若不主動提供，相關單位要花費更多成本跨島安置須隔離者，包含移送、消毒等措施，反而讓地區防疫更困難，相信自己投入防疫是做對的事。

防疫旅宿業者表示，因為地方小，決定加入防疫旅館後有居民因擔心而關切，但希望自己願意加入防疫旅宿的行列，可示範與傳達正確資訊，讓周邊業者與居民了解，防疫旅宿並沒有想像中可怕，為符合入住條件與資格，反而有安全防範評估與加強清潔消毒，希望大家可以互相理解，共同為缺乏資源的島嶼努力。

連江縣長劉增應表示，面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，要給參與的業者高度肯定及感謝，希望居民可以共同抗疫，挺醫護，也挺防疫旅館，連江縣疫情指揮中心會更加強防疫旅宿清潔消毒，並安排旅館工作人員優先施打疫苗，希望地區其他業者及居民不必過度擔心感染風險。

馬祖 疫情 防疫旅館

延伸閱讀

北市疫情陷入膠著 Google地圖熱區達一程度出動「機動快篩隊」

淡水五里熱區防疫中心 做整合平台徹底防疫

防疫產品夯！ 汐止攤商防護面罩日賣四百個

證券期貨相關機構挺防疫 共同捐助醫護5,500萬元

相關新聞

金門縣府代烏坵發聲運補船篩檢有缺口 中央立即補上

新冠肺炎疫情緊張，全國都防疫都上緊發條，金門縣府今天表示，有接獲烏坵鄉長蔡永富提出該鄉每半個月一班、自台中港往返的運補船...

傳統市場防疫新規上路 高雄4處市場採買民眾大致配合

傳統市場染疫風險高，高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起，進入宣導期，市場皆需落實實聯制與人流管制，楠梓區公所會同楠...

高雄市場分流首日 林欽榮：很感動大家都不反對

高雄市市場實施市場分流避免購買人潮群聚，今起勸導三天，副市長林欽榮指出，很感動高雄市民都願意配合政策，制度上路之初請警察...

高雄旗山天后宮贈千個面罩、4座快篩站 提升醫療量能

國內疫情升溫，有鑑於高雄旗山曾傳出確診個案，高雄旗山天后宮今天上午前往旗山醫院捐贈4座檢疫快篩站以及1200個，並舉辦捐...

屏東連4天「+0」 潘孟安：再+0 零鬆懈

屏東縣今天連續4天出現零確診病例， 縣長潘孟安中午在臉書發文感謝第一線防疫人員和全民齊心守住，屏東才能持續傳來+0的喜訊...

臨海汙水廠將完工 區域5500戶明年起辦汙水接管

高雄市臨海汙水廠將於今年底完工啟用，市府水利局配合汙水廠啟用，將於明年起辦理臨海汙水區的前鎮區南側及小港區用戶接管，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。