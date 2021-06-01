馬祖缺防疫旅宿 縣府盼地方正向支持

馬祖醫療資源有限，目前全縣達116名隔離者，但缺乏防疫旅宿。地方業者加入防疫旅宿行列，提供隔離與居家管理，居民憂心防疫旅宿具感染隱憂，縣府加強防範，盼民眾正向支持。

馬祖全縣隔離者達116名，防疫旅宿空間需求量大。連江縣政府認為，若地區沒有適合的防疫旅宿，須全數居家隔離或自主管理，反而更難有效掌控隔離者，防疫旅館對防止疫情進入社區具良好防護。

連江縣交通旅遊局表示，馬祖因資訊落差，對居家隔離、居家檢疫與自我健康監測等分級程度不了解，易因設置防疫旅宿而恐慌，但縣府針對防疫旅宿有規範跟隔離措施，包含環資局評估污水排放、環境感染等問題；衛福局執行相關教育訓練；消防單位會勘公共場所安全性；交旅局協助防疫旅宿運作。

交旅局表示，馬祖交通仍在局部運作，因應醫療資源有限，旅宿業者須符合中央相關規範，才能設立防疫旅宿，若在馬祖沒有適合場域提供居家隔離，危險因子反而不易控管，形成防疫問題，地區業者願實施配合為防疫旅館，希望鄉親正面鼓勵，並願意提供空間資源，作為地區防疫的配套措施。

馬祖防疫旅宿業者今表示，感受地方因疫情發展急需空間資源，在配合會勘與衛教課程後，已提供合乎規範的套房提供隔離者使用。若不主動提供，相關單位要花費更多成本跨島安置須隔離者，包含移送、消毒等措施，反而讓地區防疫更困難，相信自己投入防疫是做對的事。

防疫旅宿業者表示，因為地方小，決定加入防疫旅館後有居民因擔心而關切，但希望自己願意加入防疫旅宿的行列，可示範與傳達正確資訊，讓周邊業者與居民了解，防疫旅宿並沒有想像中可怕，為符合入住條件與資格，反而有安全防範評估與加強清潔消毒，希望大家可以互相理解，共同為缺乏資源的島嶼努力。

連江縣長劉增應表示，面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，要給參與的業者高度肯定及感謝，希望居民可以共同抗疫，挺醫護，也挺防疫旅館，連江縣疫情指揮中心會更加強防疫旅宿清潔消毒，並安排旅館工作人員優先施打疫苗，希望地區其他業者及居民不必過度擔心感染風險。