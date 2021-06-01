快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

連日豪雨高雄山區道路落石多 今啟動邊坡危石清除工程

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
公路總第三區養護工程處於今天起至3日，執行清除邊坡危石施工。圖／甲仙工務段提供
公路總第三區養護工程處於今天起至3日，執行清除邊坡危石施工。圖／甲仙工務段提供

近日高雄接連大雨，桃源區台20線80.5公里以及91公里處，近期兩度傳出坍方，數個巨石、落石砸落路面，甚至壓倒電桿造成桃源區網路中斷。當地居民憂心近期梅雨季落石頻繁，恐有交通安全疑慮，便向相關單位通報。第三區養護工程處甲仙工務段今天起，針對台20線79公里至96公里處，展開為期三天的清除邊坡危石施工。

近日豪雨，高雄桃源區台20線南橫公路80.5公里，於5月30日晚間發生坍方，雖然於當晚道路搶通，仍有行經此處的居民發現邊坡上方有道裂隙及不穩定的危石；另外，警方昨天巡查坍方處時，仍發現該路段邊坡壁石有出現3至8公分裂痕，便通報相關單位查看。

經公路總第三區養護工程處會勘，為顧及及危石清除施工人員及用路人行車安全，將於今天至3日，執行清除邊坡危石施工；施工期間，將於每天上午8時，至下午5時，實施交通管制，採整點管制50分鐘，放行10分鐘的通行方式，由現場管制人員協助指揮。

協助清除危石的重機械，於今天中午進入工程路段。另外，考量先前坍方壓垮電桿，造成桃源區斷網長達數十小時，施工人員也會以鋼板覆蓋電信管線，若不慎影響管線，將協調中華電信搶修。

今天下午4時許，高雄台20線91公里處有落石掉落路面，員警冒雨徒手搬離落石。圖／民眾提供
今天下午4時許，高雄台20線91公里處有落石掉落路面，員警冒雨徒手搬離落石。圖／民眾提供
５月30日高雄台20線80.5公里處，土石鬆動路面掉落多顆巨石、碎石，砸倒路旁電桿。圖／民眾提供
５月30日高雄台20線80.5公里處，土石鬆動路面掉落多顆巨石、碎石，砸倒路旁電桿。圖／民眾提供
５月30日高雄台20線80.5公里處，土石鬆動路面掉落多顆巨石、碎石，砸倒路旁電桿。圖／民眾提供
５月30日高雄台20線80.5公里處，土石鬆動路面掉落多顆巨石、碎石，砸倒路旁電桿。圖／民眾提供
昨天下午4時許，高雄台20線91公里處有落石掉落路面，員警冒雨徒手搬離落石。圖／民眾提供
昨天下午4時許，高雄台20線91公里處有落石掉落路面，員警冒雨徒手搬離落石。圖／民眾提供
公路總第三區養護工程處於今天起至3日，執行清除邊坡危石施工。圖／民眾提供
公路總第三區養護工程處於今天起至3日，執行清除邊坡危石施工。圖／民眾提供
當地居民行經台20縣，發現邊坡上方有道裂隙及不穩定的危石。圖／民眾提供
當地居民行經台20縣，發現邊坡上方有道裂隙及不穩定的危石。圖／民眾提供

落石 南橫

延伸閱讀

傳統市場防疫新規上路 高雄4處市場採買民眾大致配合

高雄市場分流首日 林欽榮：很感動大家都不反對

高雄旗山天后宮贈千個面罩、4座快篩站 提升醫療量能

高雄獨居男無聊難耐不甩防疫 找友人打牌5人遭罰

相關新聞

金門縣府代烏坵發聲運補船篩檢有缺口 中央立即補上

新冠肺炎疫情緊張，全國都防疫都上緊發條，金門縣府今天表示，有接獲烏坵鄉長蔡永富提出該鄉每半個月一班、自台中港往返的運補船...

傳統市場防疫新規上路 高雄4處市場採買民眾大致配合

傳統市場染疫風險高，高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起，進入宣導期，市場皆需落實實聯制與人流管制，楠梓區公所會同楠...

高雄市場分流首日 林欽榮：很感動大家都不反對

高雄市市場實施市場分流避免購買人潮群聚，今起勸導三天，副市長林欽榮指出，很感動高雄市民都願意配合政策，制度上路之初請警察...

高雄旗山天后宮贈千個面罩、4座快篩站 提升醫療量能

國內疫情升溫，有鑑於高雄旗山曾傳出確診個案，高雄旗山天后宮今天上午前往旗山醫院捐贈4座檢疫快篩站以及1200個，並舉辦捐...

屏東連4天「+0」 潘孟安：再+0 零鬆懈

屏東縣今天連續4天出現零確診病例， 縣長潘孟安中午在臉書發文感謝第一線防疫人員和全民齊心守住，屏東才能持續傳來+0的喜訊...

臨海汙水廠將完工 區域5500戶明年起辦汙水接管

高雄市臨海汙水廠將於今年底完工啟用，市府水利局配合汙水廠啟用，將於明年起辦理臨海汙水區的前鎮區南側及小港區用戶接管，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。