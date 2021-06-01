連日豪雨高雄山區道路落石多 今啟動邊坡危石清除工程
近日高雄接連大雨，桃源區台20線80.5公里以及91公里處，近期兩度傳出坍方，數個巨石、落石砸落路面，甚至壓倒電桿造成桃源區網路中斷。當地居民憂心近期梅雨季落石頻繁，恐有交通安全疑慮，便向相關單位通報。第三區養護工程處甲仙工務段今天起，針對台20線79公里至96公里處，展開為期三天的清除邊坡危石施工。
近日豪雨，高雄桃源區台20線南橫公路80.5公里，於5月30日晚間發生坍方，雖然於當晚道路搶通，仍有行經此處的居民發現邊坡上方有道裂隙及不穩定的危石；另外，警方昨天巡查坍方處時，仍發現該路段邊坡壁石有出現3至8公分裂痕，便通報相關單位查看。
經公路總第三區養護工程處會勘，為顧及及危石清除施工人員及用路人行車安全，將於今天至3日，執行清除邊坡危石施工；施工期間，將於每天上午8時，至下午5時，實施交通管制，採整點管制50分鐘，放行10分鐘的通行方式，由現場管制人員協助指揮。
協助清除危石的重機械，於今天中午進入工程路段。另外，考量先前坍方壓垮電桿，造成桃源區斷網長達數十小時，施工人員也會以鋼板覆蓋電信管線，若不慎影響管線，將協調中華電信搶修。
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