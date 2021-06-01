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傳統市場防疫新規上路 高雄4處市場採買民眾大致配合

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
楠梓警分局今天上午編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往市場稽查。圖／警方提供
楠梓警分局今天上午編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往市場稽查。圖／警方提供

傳統市場染疫風險高，高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起，進入宣導期，市場皆需落實實聯制與人流管制，楠梓區公所會同楠梓警分局上午編排警力、義警及民防，與相關人員一同前往轄內4處市場稽查宣導，也未發現任何違規情事，對於市場採買新規定民眾也大致配合。

為防傳統市場成為防疫破口，市政府近期提升市場防疫規範，從今天起到4日，攤商、採買民眾除全程戴口罩，更嚴令實聯制，與市場出入口設置管制站查驗身分證做分流。

盡管目前仍在宣導期，楠梓警分局今天上午8時編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往楠梓第一公有市場、楠都市場、永興（莒光）市場及後昌路宏毅（煉油廠）市場等地進行稽查宣導。

今天稽查宣導主要針對市場、攤集場是否落實採買分流、實聯制、戴口罩、量測體溫工作，同時對外溢的攤販區勸導應實施管制及防疫措施；歷經上午的稽查，並未發現有任何違規情事，對於市場採買新規定民眾也大致配合。

警方提醒，民眾前往市場記得攜帶證件查驗身分以利分流採買，也呼籲民眾身分證尾數若是單數，開放周三、周五、周日進入菜市場；偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六可前往採買，請民眾務必配合。

楠梓警分局今天上午編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往市場稽查。圖／警方提供
楠梓警分局今天上午編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往市場稽查。圖／警方提供
高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起正式上路，採買新規定民眾也大致配合。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起正式上路，採買新規定民眾也大致配合。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起正式上路，採買新規定民眾也大致配合。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起正式上路，採買新規定民眾也大致配合。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起正式上路，採買新規定民眾也大致配合。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起正式上路，採買新規定民眾也大致配合。記者陳弘逸／攝影
楠梓警分局今天上午編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往市場稽查。圖／警方提供
楠梓警分局今天上午編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往市場稽查。圖／警方提供

實聯制 口罩 傳統市場

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