聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳統市場防疫新規上路 高雄4處市場採買民眾大致配合
傳統市場染疫風險高，高雄市政府近期提升市場防疫規範，從今天起，進入宣導期，市場皆需落實實聯制與人流管制，楠梓區公所會同楠梓警分局上午編排警力、義警及民防，與相關人員一同前往轄內4處市場稽查宣導，也未發現任何違規情事，對於市場採買新規定民眾也大致配合。
為防傳統市場成為防疫破口，市政府近期提升市場防疫規範，從今天起到4日，攤商、採買民眾除全程戴口罩，更嚴令實聯制，與市場出入口設置管制站查驗身分證做分流。
盡管目前仍在宣導期，楠梓警分局今天上午8時編排警力動員義警、民防會同楠梓區公所、環保局、民政局、市場攤集場自治會管委會一同前往楠梓第一公有市場、楠都市場、永興（莒光）市場及後昌路宏毅（煉油廠）市場等地進行稽查宣導。
今天稽查宣導主要針對市場、攤集場是否落實採買分流、實聯制、戴口罩、量測體溫工作，同時對外溢的攤販區勸導應實施管制及防疫措施；歷經上午的稽查，並未發現有任何違規情事，對於市場採買新規定民眾也大致配合。
警方提醒，民眾前往市場記得攜帶證件查驗身分以利分流採買，也呼籲民眾身分證尾數若是單數，開放周三、周五、周日進入菜市場；偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六可前往採買，請民眾務必配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言