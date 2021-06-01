高雄市場分流首日 林欽榮：很感動大家都不反對

高雄市市場實施市場分流避免購買人潮群聚，今起勸導三天，副市長林欽榮指出，很感動高雄市民都願意配合政策，制度上路之初請警察協助，在盤點整體人力後會交由安心上工計畫的臨時人力來協助稽查，避免加重警察勤務。

全高市有152處市場，實施首日，高市府史哲、林欽榮、羅達生三位副市場分頭巡視陽明、三民第一市場等地，多數民眾都願意配合管制，但也有人不知情，認為市府宣導不夠。攤商也是反應兩極，支持與反對都有。

林欽榮帶隊前往三民第一市場宣導與稽查，因分流關係，市場內外人潮都不多。林欽榮表示，防疫期間市府針對公有市場攤商給予租金減半補助，巡視市場一周發現，市民都願意自動出示身分證，甚至直接將證件數位化，這樣很好，看了「非常感動」、「很訝異大家都不反對」，市府正盤整人力向勞工局提出安心上工人力申請，這周可望全面上工，讓警力回歸治安層面，呼籲市民一周買一次、一次買多一點。