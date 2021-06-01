鳳山大雨過埤路巷道土石崩落 道路中斷受阻

高雄市鳳山區今天清晨大雨，造成過埤路2巷擋土牆倒塌，大量土石崩落還扯斷電線桿及供電中斷，路面土石堆滿約20公尺。市府養工處緊急搶修，將先清空土石及鋪設鋼板樁。

滯留鋒面南下，高雄市今天清晨包括鳳山、仁武及岡山區接力大雨，最大時雨量在鳳山區約59毫米，其餘行政區也有40到50毫米的時雨量。

大雨接力不斷的下，鳳山區過埤路2巷於上午8時許發生國有財產署所有擋土牆倒塌，轟隆的聲響讓附近民眾受到驚嚇，經查看是擋土牆因大量土石滑落倒塌阻路，更嚴重的扯斷電線桿，造成附近住戶停電。

市府工務局養工處緊急調派人員及機具進場搶修，清除崩落的土石，也要搶修電力供電。養工處協調台電進場復供電力、清除土石，預計下午鋪設鋼板樁等，等確保道路安全及土石不會再崩塌後才會恢復道路通行，籲請道路搶修期間人車改道。