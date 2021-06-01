能量超暖心 高雄廟宇、企業贈快篩站

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，第一線醫護把關篩檢至為關鍵，旗山天后宮及企業界相繼拋磚引玉捐助篩檢站，充實防疫量能並提升篩檢環境品質。

旗山天后宮香火鼎盛是在地重要信仰中心，有感於旗山醫療資源不足，慷慨捐助醫院快篩站及醫療物資等。今天由主任委員葉冠億等人代表捐贈4座快篩站及1200件防護面罩，以充實旗美的快篩服務。

旗山醫院院長李永恒出席受贈，並感謝天后宮熱心公益，發揮宗教博愛助人的精神，為嚴峻的疫情注入暖流。

除了旗山天后宮熱心捐助快篩站，國軍高雄總醫院一名醫師也在網路社群臉書Facebook發文召募篩檢站。他指出，看到一線篩檢人員在大太陽下工作，興起募捐篩檢站，沒想到網友、好友很快回應，而且全額贊助，快速募得2座大型快篩站，價值近新台幣百萬元。

據指出，捐助2座快篩站的業者是這名醫師醫學院同學的高中同學，原本彼此陌生，透過網路社群連結，為防疫工作串起更佳的防護網，善行義舉溫暖人心。

國軍高雄總醫院表示，院方已有3座篩檢站，但是戶外篩檢站屬開放簡易型；受贈的新篩檢站明天會陸續到位，有助於提升篩檢環境。

事實上，除了天后宮及企業界捐贈篩檢站，市府衛生局也受贈多座快篩站，衛生局將視疫情發展設置配置。