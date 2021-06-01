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高雄旗山天后宮贈千個面罩、4座快篩站 提升醫療量能

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄旗山天后宮今天上午於旗山醫院舉辦捐贈儀式。圖／廟方提供
高雄旗山天后宮今天上午於旗山醫院舉辦捐贈儀式。圖／廟方提供

國內疫情升溫，有鑑於高雄旗山曾傳出確診個案，高雄旗山天后宮今天上午前往旗山醫院捐贈4座檢疫快篩站以及1200個，並舉辦捐贈儀式；廟方期盼，透過這次捐贈能為地方提升醫療量能，也加強防疫人員的安全。

本次捐贈儀式於旗山醫院舉辦，今天上午高雄旗山天后宮主任委員葉冠億、副主任委員蔡仕朋、常務委員蕭瑩上、社會善心人士邱志明，與旗山天后宮管理委員會，一同出席。

旗山天后宮今天上午共捐贈4座檢疫快篩站，以及1200件的防護面罩，為旗美九區民眾提供快篩的服務，也為第一線防疫人員提供防護物資。

葉冠億說，台灣受疫情肆虐，為提升旗山醫院的醫療量能，以及加強防疫人員的安全，除廟方捐贈1200件的防護面罩外，還邀請社會賢達人士共同捐贈四座檢疫快篩站，以降低第一線防疫人員在近距離採檢時的風險。

葉冠億還說，本次捐贈，希望能幫助民眾快篩，斷絕病毒傳播鏈，也衷心呼籲全台民眾，遵照政府防疫規定，齊心抗疫、戰勝病毒。

高雄旗山天后宮為提升在地醫療量能，捐贈4座檢疫快篩站以及1200個給旗山醫院。圖／廟方提供
高雄旗山天后宮為提升在地醫療量能，捐贈4座檢疫快篩站以及1200個給旗山醫院。圖／廟方提供
高雄旗山天后宮為提升在地醫療量能，捐贈4座檢疫快篩站以及1200個給旗山醫院。圖／廟方提供
高雄旗山天后宮為提升在地醫療量能，捐贈4座檢疫快篩站以及1200個給旗山醫院。圖／廟方提供

天后宮 疫情

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