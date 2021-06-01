屏縣加保防疫險 4396名防疫人員受惠

屏東新冠肺炎今天連4天零確診，縣政府表示，縣府自籌經費為全縣4396名防疫人員加保防疫險，此外，已再獲第2波5600劑疫苗，施打對象將擴及第2類警、消及清潔隊員。

屏東縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例今天連4天零確診，至今共有27例病例。

縣長潘孟安表示，前線防疫人員不論是醫護、警消、衛生、清消、檢驗等，都暴露在高風險環境中，為體恤防疫人員，縣府為縣府團隊所屬一級機關及各鄉鎮市公所的第一線執行防疫的工作人員投保防疫保險，保障內容包括隔離期間或確診住院期間的相關補助。

防疫險對象有各鄉鎮市公所環境清潔消毒人員、衛生局（所）執行疫調及防疫人員、民間專責醫院醫護人員、協助載送疑似染疫者的防疫計程車、配合查察防疫工作的警察人員、社區篩檢站醫護人員、消防局專責分隊救護人員、實行防疫關懷社工人員以及八大行業和防疫旅館稽查人員，共計4396人。

此外，縣府表示，屏東縣在上星期獲中央撥配4000劑新冠肺炎疫苗，5月28日起已開始為第一線醫護人員施打，31日晚獲第2波5600劑疫苗，其中2100劑仍由醫護人員施打，3500劑則於今天撥配給33鄉鎮衛生所，讓第2類防疫人員：消防、海巡、警察及清潔隊員施打。

潘孟安強調，屏東現階段分配到的疫苗不足以支應縣內需求，縣府雖尊重中央的調度，但仍將繼續向中央爭取，以維護第一線防疫人員健康，守住疫情防線。