臨海汙水廠將完工 區域5500戶明年起辦汙水接管

高雄市臨海汙水廠將於今年底完工啟用，市府水利局配合汙水廠啟用，將於明年起辦理臨海汙水區的前鎮區南側及小港區用戶接管，預計接管約5500戶；接管區域多為港區前鎮漁港水域，接管後可進一步改善河川水質，改善環境整潔。

高雄市水利局表示，臨海汙水處理廠預計110年底完工啟用，第一期可達每日55000噸汙水處理量及提供每日33000噸再生水。

另配合汙水廠完工啟用，水利局也將針對臨海汙水區的，前鎮區南側及小港區，進行用戶接管，預計今年規畫設計、明年發包施工。

水利局指出，此次計畫辦理用戶接管範圍包括小港區港口里、前鎮區明義、草衙、明孝、明正里一帶汙水接管，預計辦理期間為明年至2025年，預計接管約5500戶，初估所需經費約8.3億元。

水利局表示，接管區域主要為港區前鎮漁港水域，家庭生活汙水、市場、臨時攤販集中場排放水及餐飲業排放水為主要汙染源，接管後可進一步改善河川水質，提升環境整潔，避免病媒蚊蠅孳生。

另外，區域內老舊透天、公寓住宅多屬後巷排水，施工前需由住戶提供足夠後巷施工空間。

而當地早期市場內洗滌水均直接排水道路排水溝，水利局也將協同相關局處整建市場排放汙水，市場管理處整建市場內部汙水前處理，水利局辦理汙水納管銜接，將公共使用市集汙水接入公共汙水下水道，減少環境汙染。