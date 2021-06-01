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臨海汙水廠將完工 區域5500戶明年起辦汙水接管

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市臨海汙水廠將於今年底完工啟用，市府水利局將於明年起辦理臨海汙水區的前鎮區南側及小港區用戶接管。圖／高雄市水利局提供
高雄市臨海汙水廠將於今年底完工啟用，市府水利局將於明年起辦理臨海汙水區的前鎮區南側及小港區用戶接管。圖／高雄市水利局提供

高雄市臨海汙水廠將於今年底完工啟用，市府水利局配合汙水廠啟用，將於明年起辦理臨海汙水區的前鎮區南側及小港區用戶接管，預計接管約5500戶；接管區域多為港區前鎮漁港水域，接管後可進一步改善河川水質，改善環境整潔。

高雄市水利局表示，臨海汙水處理廠預計110年底完工啟用，第一期可達每日55000噸汙水處理量及提供每日33000噸再生水。

另配合汙水廠完工啟用，水利局也將針對臨海汙水區的，前鎮區南側及小港區，進行用戶接管，預計今年規畫設計、明年發包施工。

水利局指出，此次計畫辦理用戶接管範圍包括小港區港口里、前鎮區明義、草衙、明孝、明正里一帶汙水接管，預計辦理期間為明年至2025年，預計接管約5500戶，初估所需經費約8.3億元。

水利局表示，接管區域主要為港區前鎮漁港水域，家庭生活汙水、市場、臨時攤販集中場排放水及餐飲業排放水為主要汙染源，接管後可進一步改善河川水質，提升環境整潔，避免病媒蚊蠅孳生。

另外，區域內老舊透天、公寓住宅多屬後巷排水，施工前需由住戶提供足夠後巷施工空間。

而當地早期市場內洗滌水均直接排水道路排水溝，水利局也將協同相關局處整建市場排放汙水，市場管理處整建市場內部汙水前處理，水利局辦理汙水納管銜接，將公共使用市集汙水接入公共汙水下水道，減少環境汙染。

水質 高雄市

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