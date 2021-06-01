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屏東連4天「+0」 潘孟安：再+0 零鬆懈

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣今天連續4天出現零確診病例， 縣長潘孟安今天中午在臉書發文感謝第一線防疫人員和全民齊心守住，屏東才能持續傳來+0的喜訊。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣今天連續4天出現零確診病例， 縣長潘孟安今天中午在臉書發文感謝第一線防疫人員和全民齊心守住，屏東才能持續傳來+0的喜訊。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣今天連續4天出現零確診病例， 縣長潘孟安中午在臉書發文感謝第一線防疫人員和全民齊心守住，屏東才能持續傳來+0的喜訊，屏東前幾批獲撥配疫苗，以最快的速度提供給第一線醫護人員施打，目前全縣已經有超過6成醫護人員完成接種；+0絕對不代表可以放鬆，請大家繼續嚴守所有防疫措施，做好防疫人員的後盾，每一步我們都必須戰戰兢兢，才能抵抗無情的病毒。

他說，感謝謝中央再撥配5600劑到貨，也在今天起開始施打，讓第一線警察、消防以及環保局和各鄉鎮市消毒大隊、居家隔離關懷人員、防疫計程車和巴士司機，還有防疫旅館等高接觸風險的前線同仁，和仍未施打的醫護都能持續接種，妥善運用加速施打。

他說，第一線防疫人員，守護你我的健康，讓他們獲得更好的保護，執行勤務更有保障！符合資格的同仁縣府皆有造冊盤點，希望大家都能依照安排儘速完成施打，會依照CDC指引持續擴大施打對象，讓更多前線人員優先接種。

+0，絕對不代表可以放鬆，請大家繼續嚴守所有防疫措施，做好防疫人員的後盾，每一步我們都必須戰戰兢兢，才能抵抗無情的病毒！

屏東縣 醫護人員 警察

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