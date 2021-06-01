屏東連4天「+0」 潘孟安：再+0 零鬆懈

屏東縣今天連續4天出現零確診病例， 縣長潘孟安中午在臉書發文感謝第一線防疫人員和全民齊心守住，屏東才能持續傳來+0的喜訊，屏東前幾批獲撥配疫苗，以最快的速度提供給第一線醫護人員施打，目前全縣已經有超過6成醫護人員完成接種；+0絕對不代表可以放鬆，請大家繼續嚴守所有防疫措施，做好防疫人員的後盾，每一步我們都必須戰戰兢兢，才能抵抗無情的病毒。

他說，感謝謝中央再撥配5600劑到貨，也在今天起開始施打，讓第一線警察、消防以及環保局和各鄉鎮市消毒大隊、居家隔離關懷人員、防疫計程車和巴士司機，還有防疫旅館等高接觸風險的前線同仁，和仍未施打的醫護都能持續接種，妥善運用加速施打。

他說，第一線防疫人員，守護你我的健康，讓他們獲得更好的保護，執行勤務更有保障！符合資格的同仁縣府皆有造冊盤點，希望大家都能依照安排儘速完成施打，會依照CDC指引持續擴大施打對象，讓更多前線人員優先接種。

+0，絕對不代表可以放鬆，請大家繼續嚴守所有防疫措施，做好防疫人員的後盾，每一步我們都必須戰戰兢兢，才能抵抗無情的病毒！