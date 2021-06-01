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身障證明展延效期 高市免徵牌照稅至12月底

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

為因應新冠肺炎疫情防疫，減少身心障礙者出入醫療機構等高風險場域，衛福部讓身心障礙證明效期今年5月14日至10月31日間者，可延長至今年底，高雄市稅捐處今表示，將同時主動針對身心障礙者延長免徵牌照稅至今年12月底。

高市府表示，供身心障礙者使用的車輛，需在身心障礙證明有效期限內才能免徵使用牌照稅；但疫情期間為避免群聚感染，衛福部規定身心障礙證明有效期限屆期日在今年5月14日至今年10月31日間者，統一延長至今年12月31日。

高雄市稅捐處表示，將配合主動針對5月14日至10月31日期間需重新鑑定的身心障礙證明者，主動延長供身心障礙者使用車輛免稅期間至12月31日，讓身心障礙者在配合市府防疫期間也能有車輛繼續免稅的權利。

疫情 衛福部 高雄市

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