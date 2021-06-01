警員妻贈面罩、店家送披薩 員警醫護：堅守第一線

疫情發燒，警察、醫護工作時都充滿風險，台中市一名警員的妻子昨天自掏腰包買了護目面罩分送給丈夫的同僚，也有披薩店的員工集資送披薩向醫護人員表示敬意，他們的付出，都讓第一線人員感動不已。

霧峰警分局萬豐派出所警員魏俊卿的妻子黃玉芝，擔心丈夫和其同僚安危，昨天購買290個護目面罩捐給警分局全體使用。這批護目面罩今天陸續分發到員警手上，員警們紛紛感謝黃玉芝的體貼，表示面罩的確有需要，也讓他們執勤時多了一分保障。

黃玉芝說，希望藉由自己小小之力，能拋磚引玉，有更多人給予第一線的員警支持和鼓勵。

而必勝客精武店員工體恤第一線防疫人員工作辛勞，昨也特別集資購買了150組個人披薩套餐，送給到國軍台中總醫院供防疫人員享用。