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在家防疫也能解旅遊癮 島風行旅推線上實境遊程

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
島風行旅旅行社因應這波無法接團的嚴峻疫情，推出線上實境旅遊和不同主題的互動體驗活動，讓民眾稍解旅遊癮。記者潘欣中／翻攝
島風行旅旅行社因應這波無法接團的嚴峻疫情，推出線上實境旅遊和不同主題的互動體驗活動，讓民眾稍解旅遊癮。記者潘欣中／翻攝

防疫警戒等級升至第三級，餐飲業多都將餐點製成外帶或外送，減少感染風險；以屏東恆春半島生態旅遊為主的島風行旅旅行社，因應這波無法接團的嚴峻疫情，團隊腦力激盪推出線上實境旅遊和不同主題的互動體驗活動，讓不能出門的民眾在電腦前，就可把精致遊程外帶回家，稍解旅遊癮。

島風行旅營運長林志遠說，疫情持續發燒，不僅無法出國旅行，現在連國內旅遊都暫時被禁止，民眾的心情一定不好受，現在有許多線上的教育資源，卻沒有太多關於旅遊或其他的休閒主題，為讓民眾有更多元的線上資源可以運用，特別推出線上旅遊和體驗活動，陪伴大家一起度過在家防疫的心情緊繃時刻。

他說，島風行旅夥伴陪墾丁國家公園11個生態旅遊社區，這次推出的線上旅遊，包括探索恆春半島的戶外風情，人文藝術或美食，如具有精釀啤酒的解說、食魚教育、手工環保皂DIY等不同主題，同時提供恆春半島農產品訂購宅配到府服務，讓民眾不出門也能吃喝玩樂，感受來自恆春半島的好滋味。

島風行旅線上旅遊體驗有兩種方式，一是在指定日期時間線上直播，二是預錄影片隨時可觀賞，內容包括「教你如何品啤酒」，認識海魚保育的「食魚教育」，還有配合恆春半島在地特色農產所進行的豆乳雞、黑豆腐、大果藤榕、雨來菇、有機米食、環保手工皂等DIY體驗，會陸續推出生態教案，價格300至860元，時間至6月底。網址。

以本月14日晚上和恆春鎮「恆春3000啤酒博物館」合作的線上啤酒體驗遊程為例，由達人帶你穿越時光隧道，從古埃及到現代歐洲認識啤酒歷史，進而認識啤酒吧裡的酒單、酒種辨別、啤酒有趣小知識、釀造方法和如何以4種基本原料變出千百種風味，啤酒可先宅配到府，邊飲邊看更有實境感。

島風行旅旅行社因應這波無法接團的嚴峻疫情，推出線上實境旅遊和不同主題的互動體驗活動，讓不能出門的民眾稍解旅遊癮。記者潘欣中／翻攝
島風行旅旅行社因應這波無法接團的嚴峻疫情，推出線上實境旅遊和不同主題的互動體驗活動，讓不能出門的民眾稍解旅遊癮。記者潘欣中／翻攝
島風行旅旅行社因應這波無法接團的嚴峻疫情，推出線上實境旅遊和不同主題的互動體驗活動，讓不能出門的民眾稍解旅遊癮。記者潘欣中／翻攝
島風行旅旅行社因應這波無法接團的嚴峻疫情，推出線上實境旅遊和不同主題的互動體驗活動，讓不能出門的民眾稍解旅遊癮。記者潘欣中／翻攝

恆春 疫情 生態旅遊

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