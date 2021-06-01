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市場分流上路第一天 路邊攤販無法管制成漏洞
本土疫情大爆發後由於傳統市場傳出染疫風險高，高雄市長陳其邁配合各縣市政策實施傳統市場「自主防疫分流」，今天起結合義警民防等千名人力搭配警方在各傳統市場入口稽查，高雄左營最大的哈囉傳統市場今天上午採買民眾還是很多，許多採買民眾都配合這項政策接受檢查，市府經發局也在一旁舉牌發傳單宣導，不過針對外面的流動攤販似乎無法管制，民眾只要機車一停就可以採買，也形成政策漏洞，陳其邁希望市民體諒「不是我要管那麼嚴」，出發點是讓大家安心買菜，要市民盡量帶著身分證上市場，有3天輔導期，沒證件無法放行，初期以勸導為主，不會馬上開罰。
陳其邁要市民以身分證字號尾數當依據，單數每周三、五、日擇一天採買，雙數每周二、四、六選一天出門一次買足。陳其邁表示，分流管制上路首日包括3名副市長、各局處長等，將結合上千名義警民防等人力赴各市場宣導與稽查，要讓民眾到市場採買環境更安全。
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