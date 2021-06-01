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高雄杉林小份尾花田水患 市府投入2020萬改善

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄杉林小份尾花田水患，水利局爭取中央2020萬元經費投入整治。圖／高雄市水利局提供
高雄杉林小份尾花田水患，水利局爭取中央2020萬元經費投入整治。圖／高雄市水利局提供

每年2至3月高雄杉林繁花簇擁，吸引大批人潮前往觀賞花海田，但繁花落盡後，小份尾區上游因野溪沖刷坡腳與路基，不僅影響民眾農耕及通行安全，更常造成下游小份尾花田水患。水利局爭取中央2020萬元經費投入整治，盼防治水患及生態永續。

高雄市水利局表示，杉林區小份尾花田旁野溪土地，分屬水利局、農委會林務局、國有財產署及杉林區公所等機關權管，水利局除協調各土地管理機關外，也向水土保持局爭取共2020萬元，分年分次順著自然蜿蜒的溪流進行整治，保護兩岸土地及道路。

水利局今年辦理「杉林區新庄野溪支流治理二期工程」因屬生態檢核一級區，有鳳頭蒼鷹、臺灣畫眉、半紋小䰾、斑帶吻鰕虎及南台吻鰕虎等豐富物種。

因此，在工程規畫、設計、施工等階段，參考其生態棲地偏好及行為習性及當地民眾意見，於河道內就地取材，營造深潭、淺灘及多孔隙河川多樣化生態環境，強化堤岸防災兼具保育魚蝦。

水利局表示，杉林區小份尾花田水患問題已如期進行整治，工程施作完成後，不僅鞏固道路路基及農地，左右岸有乾砌石護岸保有多孔隙特性，植生及生態環境復育狀況良好，兼顧生態保育及防洪效益，讓水患防災與棲地保育雙贏。

花田 農委會 核一

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