高雄市場分流首日一團亂 攤商怨「三個月就餓死」

高雄市傳統市場自主防疫分流制今天上路，高市府出動上千名人力配合警方稽查，不少民眾不知分流制上路，不滿被拒市場外，也有市場因封鎖線規畫不當導致鄰近市場住戶出入不便，抱怨管制太嚴格。市場攤商無奈說「3個月就餓死了，想要乾脆關店休息」。

為控管市場人流避免群聚，高雄市依據身分證尾數單雙號限制購買日期，今天是周二，只有尾數2、4、6、8、0的民眾可上市場。實施首日，岡山文賢市場一片混亂，警方在文賢路入口處設置圍籬，民眾都能配合拿出證件讓管理人員檢查，但檢查拖延時間導致後方機車大排長龍，間接影響交通。

「我沒有接到通知，根本不知道今天要雙號才能買菜」一名滿頭白髮的阿嬤抱怨說，大老遠跑來才知道不能進市場，市府宣導不足，不然為了防疫願意配合。

另名老師退休的黃姓住民則抱怨，住家位在菜市場旁街道，管制站設置地點竟捨市場出入口設在大馬路旁，會讓住戶出入不便，是否不符規定就不能出門。吳姓攤商則說，市場生意已經掉七成，沒有管制必要，今天一管制人更少，整條街空蕩蕩，店內員工有5人，根本養不起，就像台北市場柯文哲說的3個月就餓死了。