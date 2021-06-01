防堵疫情 馬公北辰市場單一出入口管制

澎湖接連爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，馬公人潮匯集的北辰市場，擔心成為疫情破口，市所自今天起採「南進北出」的單一出入口來管制，以防堵疫情流入。

馬公市長葉竹林表示，馬公北辰市場平日是縣民採買民生物資的主要場所，市場周邊各有通道，進出頻繁，為有效防堵疫情，自今天起實施「實聯消毒體溫單一出入口管制」，採買民眾一律從南面市場大門進入市場，北邊為出口來管控。

市所表示，民眾進入市場配合實聯制登錄、量體溫、酒精乾洗手，民眾不便使用手機掃描QRcode，亦可用紙本手寫登錄，警方也派出人力在現場維持指引。

在疫情爆發後，馬公市公所每天在北辰市場中午結束營業後，都會進行全面性消毒，而受到疫情爆發影響，今天市場有不少攤商或業者都直接暫停營業，採買的人潮也變得稀少。