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防堵大樓社區現疫情破口 保全公會投書陳其邁爭打疫苗

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市保全商業同業公會理事長陳紀孝今天去函給陳其邁，希望讓保全員先施打疫苗。記者林保光／翻攝
高雄市保全商業同業公會理事長陳紀孝今天去函給陳其邁，希望讓保全員先施打疫苗。記者林保光／翻攝

新冠疫情擴散，令守衛大樓第一線的保全員擔心染疫，紛紛希望能接種疫苗高雄市保全商業同業公會今天去函給高雄市長陳其邁，為保全員請命，爭取率先施打疫苗，避免保全員變成為社區防疫破口，或產生離職潮。

高雄市保全商業同業公會理事長陳紀孝表示，保全員是大樓或集合社區的第一線，接觸民眾的機率，甚至比基層員警還要高，無論在大樓、銀行、百貨、停車場各類場所，保全員必須負起監督及落實實聯制責任，還得一一幫出民眾測量體溫、消毒，有近距離接觸，一旦有不戴口罩的人要強行進入社區或大樓，還得隻身強制阻擋，與對方肢體接觸，染疫機率相當高。

高雄市除了負責醫院的保全員，在高雄市開始施打疫苗後，已同列入醫護人員行列前幾天施打過疫苗，不過，陳紀孝說，高雄107家保全公司從業人員希望竭力為全市的防疫工作，付出貢獻，但很多人是退休後才當保全員，高齡保全員占80%，每天又接觸形形色色的往來民眾，如果不趕快廣泛接種疫苗，他深怕保全員反成為防疫破口。

陳紀孝表示，自疫情擴散以後，保全業者發覺不少保全員因工作性質，害怕為家庭帶進感染源，有些人乾脆辭職，他認為，大樓或社區在疫情蔓延之際，保全員的責任更大，已有不少業者反映深怕出現離職潮，才決定發函給市長，為保全員請命，爭取施打疫苗。

保全員每天須為進出大樓民眾量體溫，在疫情擴散下責任更重，保全員擔心成為防疫破口。記者林保光／翻攝
保全員每天須為進出大樓民眾量體溫，在疫情擴散下責任更重，保全員擔心成為防疫破口。記者林保光／翻攝
高雄市保全商業同業公會今天去函給陳其邁，希望先讓保全員施打疫苗。圖／讀者提供
高雄市保全商業同業公會今天去函給陳其邁，希望先讓保全員施打疫苗。圖／讀者提供
保全員每天須為進出大樓民眾量體溫，在疫情擴散下責任更重，保全員擔心成為防疫破口。記者林保光／翻攝
保全員每天須為進出大樓民眾量體溫，在疫情擴散下責任更重，保全員擔心成為防疫破口。記者林保光／翻攝

保全 疫苗 高雄市

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