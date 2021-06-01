防堵大樓社區現疫情破口 保全公會投書陳其邁爭打疫苗
新冠疫情擴散，令守衛大樓第一線的保全員擔心染疫，紛紛希望能接種疫苗。高雄市保全商業同業公會今天去函給高雄市長陳其邁，為保全員請命，爭取率先施打疫苗，避免保全員變成為社區防疫破口，或產生離職潮。
高雄市保全商業同業公會理事長陳紀孝表示，保全員是大樓或集合社區的第一線，接觸民眾的機率，甚至比基層員警還要高，無論在大樓、銀行、百貨、停車場各類場所，保全員必須負起監督及落實實聯制責任，還得一一幫出民眾測量體溫、消毒，有近距離接觸，一旦有不戴口罩的人要強行進入社區或大樓，還得隻身強制阻擋，與對方肢體接觸，染疫機率相當高。
高雄市除了負責醫院的保全員，在高雄市開始施打疫苗後，已同列入醫護人員行列前幾天施打過疫苗，不過，陳紀孝說，高雄107家保全公司從業人員希望竭力為全市的防疫工作，付出貢獻，但很多人是退休後才當保全員，高齡保全員占80%，每天又接觸形形色色的往來民眾，如果不趕快廣泛接種疫苗，他深怕保全員反成為防疫破口。
陳紀孝表示，自疫情擴散以後，保全業者發覺不少保全員因工作性質，害怕為家庭帶進感染源，有些人乾脆辭職，他認為，大樓或社區在疫情蔓延之際，保全員的責任更大，已有不少業者反映深怕出現離職潮，才決定發函給市長，為保全員請命，爭取施打疫苗。
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