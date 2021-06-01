買菜勿忘帶身分證 高市傳統市場落實分流實聯制

高雄市今天起管制傳統市場人流、要求實聯制，並請民眾出示身分證以利識別分流採買日。副市長史哲及經發局等首長一早在瑞興市場入口處稽查分流及實聯制情形，3天勸導期後將會執法。

配合傳統市場人流管制，市府要求傳統市場要做好入流管制，1日起接連3天稽查市場採買人流管制。史哲由經發局長廖泰翔、警察局長黃明昭等人陪同稽查前鎮瑞興民有市場、國民公有市場等，並實際了解入口及周邊攤商實聯制情形。市府規劃今天動員市場自治會、攤商等配合警方落實稽查。

瑞興市場周邊拉起封鎖線，採買民眾只能循管制口進入，入口處設置簽名及QRCode掃描區，也樹立宣導旗及標示，要求民眾依身分證尾碼單、雙號採買，以分流人潮。

史哲等人也繞行瑞興市場場外，要求攤商務必落實實聯制及QRCode掃描，以利採買民眾紀錄，共同做好防疫勿讓市場成為防處破口。

史哲表示，今天起3天勸導期，籲民眾配合並記得隨身攜帶身分證件、手機或原子筆等物品，以利分流查驗身分及實聯制登記使用，減少接觸；身分證號碼不符合規定、忘了帶身分證或是拒絕查核身分證者，現場將開勸導單。

廖泰翔說，高人流的市場是優先稽查對象，落實全程佩戴口罩、出入口實聯制管制、分流採買等。他呼籲民眾配合市場防疫措施並請依身分證尾碼到市場分流購買，一週一次盡量買足，全程佩戴口罩及落實實聯制。

經發局提醒到市場要配合出示身分證件、進行簡訊或紙本實聯制登記、全程佩戴口罩並保持社交距離，勿圖方便穿越封鎖線違規進場。身分證尾碼，單號於每週三、五、日，雙號於每週二、四、六採購。