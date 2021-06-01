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戶外用餐飲水需超過2公尺避免面對面 勞工：還要看風向
疫情持續延燒，物流運輸、餐飲外送作業風險明顯增加。高雄市勞工局連日稽查大型物流轉運中心職場防疫措施，同時規範工地人員、業務工作人員在戶外有用餐飲水需求時，應與人保持2公尺以上社交距離，並避免面對面的狀態下，可暫時脫下口罩，吃完就趕快戴好。員工說，這樣很好，可以的話也會順便看看風向，在上風處最好。
高雄市勞工局勞動檢查處長郭清吉帶隊稽查職場防疫措施，並提醒業者應實施物流作業人員實聯制、下載社交距離APP、人員列冊管理、配戴口罩、保存14天內足跡等防疫管理措施。他表示，疫情期間，除了要請各位勞工嚴守個人防疫規定外，企業與雇主務必落實職場防疫管理責任。
高雄市府已公告物流運輸、餐飲外送作業相關防疫措施，如有違規將依法裁罰公司。規範工地人員、業務工作人員在戶外有用餐飲水需求時，應與人保持2公尺以上社交距離，並避免面對面的狀態下，可暫時脫下口罩，結束飲食即戴好口罩。
郭清吉表示，最近物流運輸量增多，雇主務必提供足夠的口罩、消毒用品，並使勞工確實配戴使用，並儘量於室外環境交付貨品，避免接觸風險，且要規畫足夠的休息時間，避免工時過長。
物流人員反映，他們也很怕被感染，但整天在外面跑，總要吃飯、喝水，若是開車還好，就躲在車子裡，騎車就沒辦法了。現在規定保持續距離、不要面對面，有時大家也會看看風向、找比較通風的地方，多加自我保護。
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