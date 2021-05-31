傳統市場防疫！屏東縣府：鼓勵分流採買 攤商早做實名制
新冠肺炎本土疫情升溫，屏東縣確診案例累計27例，連三天沒有+0，但由於傳統市場是其他縣市確診案例的足跡熱區，防堵疫情在社區擴散，屏東縣府要求鄉鎮市公所加強轄內公有市場清潔消毒外，呼籲民眾自主分流採買；屏東市中央市場有攤商早下載製作實名制ＱＲ碼，請購買消費者實聯制。
在屏東市中央市場賣魚丸50年的林姓攤商說，受到疫情衝擊，市場業績下滑至少五成，來買的都是老主顧，她也製作實名制QR碼，請來購買的消費者要掃QR碼，她也會在民眾採買完後，在櫃台前噴酒精消毒，「為了大家好」，保護自己也保護他人；不過也有攤商認為，生意真的很差了，用實名制、分流的話，就更沒有生意了啦。
屏東市平和里長伍靜華說，以中央市場商圈為例，就有好幾個出入口，要如何做實聯制，市公所、縣府的相關配套應提出，中央市場商圈中有3成是美妝美甲等店面，也因為疫情衝擊都關店，商圈內廈門街原本是熱鬧臨時攤販區，沒有疫情前到處都是人「走路會擠來擠去」，疫情衝擊暫時擺攤。
屏東縣長潘孟安呼籲，縣民一起加入自主分流採購運動，自主分流除希望民眾依身分證字號尾數分流採購，尾數單數的人，一、三、五、日採買，尾數雙數的人，則是二、四、六採買，若發現賣場或市場太擁擠，可選擇其他時段再來，且一次買好足夠的量，不要太頻繁外出，少去多買，買好就走，減少感染風險，守住這場抗疫延長賽。
屏東縣府城鄉發展處表示，縣府與轄內各鄉鎮市公所已加強公有零售市場消毒，除戴好口罩、禁止試吃、一律外帶，公有零售市場出入口設置實聯制（QRCode）、提供酒精消毒。
屏東縣府指出，為幫助攤商一起挺過此次難關，縣府採行免收公有零售市場3個月租金跟管理費，希望大家彼此相挺。
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