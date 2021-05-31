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持續三級警戒 高市公車運力6月3至14日調整為7成

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
疫情持續三級警戒，高雄市公車6月3日至6月14日調降平日班表至7成運力。圖／高雄市交通局提供
疫情持續三級警戒，高雄市公車6月3日至6月14日調降平日班表至7成運力。圖／高雄市交通局提供

疫情持續三級警戒，高雄市公車5月21日至6月2日維持平日班表9成運力，但受疫情影響，民眾大幅減少外出，運量衰退近8成，高雄市交通局今表示，公車6月3日至6月14日將再調降平日班表至7成運力。

交通局說，疫情三級警戒加上鼓勵民眾少出門群聚，公車運量銳減，運量平日僅剩1萬8千人次、假日9千人次搭乘，僅為今年4月份日均運量的2成，許多班次沒人搭乘。

經交通局與業者滾動式檢討，規畫自6月3日至6月14日止，公車由目前維持平日班表9成運力，調降為維持平日班表7成運力。

交通局表示，如50五福幹線、60覺民幹線等73條幹線及捷運接駁公車，原則採每30分鐘發一班車。偏鄉等路線仍維持一般正常服務。

另上班通勤路線，如行經市府、楠梓加工區、前鎮加工區及臨廣產業園區路線仍維持較高服務水準，以滿足通勤需求；如行經市政府的90民族幹線、0南、0北公車；楠梓加工區的28、98、紅57、紅60、7公車；前鎮加工區的紅12公車，臨廣產業園區的紅7公車。

非幹線及捷運接駁公車的一般路線，依路線特性調整服務水準，包含248、52、301等39條公車。受學校停課及遊樂區關園影響，學生通學路線已停駛，觀光共停駛4條路線，包括哈佛快線、紅9區及99區等。另其他大幅減班的觀光路線包括大樹祈福線、8501至8506等7條公車。

公車 疫情 捷運 高雄市

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