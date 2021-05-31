高雄水情轉穩定 每日持續供水台南6萬噸

這兩天滯留梅雨鋒面影響，讓高雄市甲仙攔河堰川流量提升，並支援台南每日約6萬噸自來水。依地面水、伏流水等水源調度，已可穩定供應全市每日所需135~139萬噸用水所需。

高雄市政府水利局表示，甲仙攔河堰川流量提升，引入南化水庫水量達60.4萬噸，支援台南每天約6萬噸自來水；高屏堰川流量也由3.9cms提升至17cms。在努力新闢鑿井地下水及伏流水等多元水資源開發下，目前高雄市取水正常、供水穩定。

依水利局水利養護科數據，高屏堰現況可供引水量約70萬噸，7處伏流水井平均每日共可供應50萬噸；與中央合作開鑿共62口抗旱水井也如期於5月底前送水，增加每日約12.6萬噸水量。

再加上鳳山水庫每天平均約30萬噸供應產業用水，可供自來水公司依地面水、伏流水、地下水及湖庫水等水源調度，已可穩定供應全市每日所需135~139萬噸用水量，也可支援台南用水，穩定南部地區供水。