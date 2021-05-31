彰基捐移動式戶外正壓採檢站 東港快篩站6/1啟用

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，首站放在東港鎮大鵬灣濱海公園碼頭，東港社區採檢站預計明天啟動。

縣長潘孟安表示，屏東縣東港鎮近日因親友群聚感染已有3名確診個案，為了找出潛藏感染源，儘早阻斷社區傳播鏈，呼籲符合資格的民眾儘快篩檢。

潘孟安感謝彰基及時捐贈活動式戶外採檢站，短短2天內就設置完成，並感謝屏東縣醫師公會理事長江俊逸、護理師護士公會理事長賈佩芳號召熱血醫護進駐，協助篩檢站運作。

縣府表示，可移動式篩檢站由貨櫃改造，具有3線同時採檢功能，可以大幅縮短民眾等待時間，且每名病人有獨立的隔板，並不會有交叉感染的疑慮。

彰基院長陳穆寬表示，屏東天氣酷熱，採檢車內部採獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），讓採檢的醫護不須穿著厚重防護衣，減輕醫護人員負擔；而且這座採檢站具有活動性，屏東有33個鄉鎮市，未來其他地區若須設採檢站，移動方便。

縣府表示，東港社區採檢站停放在東港大鵬灣濱海公園碼頭，每天接受網路、電話預約及現場掛號，每天可服務200名民眾，自6月1日至6月4日每天上午8時30分至11時30分與下午1時至4時進行採檢。

縣府表示，社區篩檢站的優先篩檢對象為東港南平里、東隆里里民；曾與確診者東港足跡有同時間重疊的鎮民；以及有上呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀的東港鎮居民都可前往進行篩檢。

現場取號每班50個名額；網路預約每班20個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢；電話預約，每班為30個名額，專線是08-8325310，額滿為止。

衛生局長施丞貴表示，今天下午3時起開放預約明天的採檢，提醒符合篩檢條件的東港鎮民必須佩戴口罩、持身分證與健保卡前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。有相關問題，請打08-7380208防疫專線。