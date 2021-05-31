採檢醫護不用穿兔寶寶裝彰基捐屏東縣戶外正壓採檢站

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站5月31日放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動；會有這座可移動式的戶外正壓採檢站，背後是源自屏東縣醫師公會理事長江俊逸牽線，江俊逸是耳鼻喉專科醫師，他說，要感謝兩人，中華民國耳鼻喉科醫學會理事長陳穆寬，陳理事長也是彰化基督教醫院院長、第二位是新北市醫師公會理事長周慶明。

江俊逸說，陳理事長在本土疫情爆發，馬上號召320名耳鼻喉科醫師投入支援篩檢工作；5月24日，潮州設立篩檢站的第一天，同樣是耳鼻喉科的醫師張正忠跟他也第一時間支援，全副武裝在酷熱的高溫下篩檢兩個多小時，深深體會篩檢環境不足的痛苦。

江俊逸說，當他在新聞報導看到新北市的周慶明理事長只穿雨衣篩檢真的很羨慕，他打電話給新北市周理事長請教，他聽到屏東穿兔子裝在高溫環境篩檢，隨即表示把陳理事長原本預定要送給新北市醫師公會的這套設備先讓給屏東縣醫師公會，「對於同樣是耳鼻喉科夥伴們的這份熱情與情誼，我真的銘感在心」。

江俊逸說，為讓更多參與防疫的人能在好的環境中安全又安心工作，他向陳理事長與周理事長表達他想把這套設備捐給屏東縣政府的想法，也得到兩位全力支持，並轉呈屏東縣衛生局長施丞貴，與縣長潘孟安同意，在今天5月31日運到東港大鵬灣。