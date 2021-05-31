快訊

升三級兩周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控範圍前進

直播／今增15死！274例本土、4例境外、73例校正回歸

採檢醫護不用穿兔寶寶裝彰基捐屏東縣戶外正壓採檢站

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（右）參觀這座可移動式「戶外正壓採檢站」的運作情況。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（右）參觀這座可移動式「戶外正壓採檢站」的運作情況。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站5月31日放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動；會有這座可移動式的戶外正壓採檢站，背後是源自屏東縣醫師公會理事長江俊逸牽線，江俊逸是耳鼻喉專科醫師，他說，要感謝兩人，中華民國耳鼻喉科醫學會理事長陳穆寬，陳理事長也是彰化基督教醫院院長、第二位是新北市醫師公會理事長周慶明。

江俊逸說，陳理事長在本土疫情爆發，馬上號召320名耳鼻喉科醫師投入支援篩檢工作；5月24日，潮州設立篩檢站的第一天，同樣是耳鼻喉科的醫師張正忠跟他也第一時間支援，全副武裝在酷熱的高溫下篩檢兩個多小時，深深體會篩檢環境不足的痛苦。

江俊逸說，當他在新聞報導看到新北市的周慶明理事長只穿雨衣篩檢真的很羨慕，他打電話給新北市周理事長請教，他聽到屏東穿兔子裝在高溫環境篩檢，隨即表示把陳理事長原本預定要送給新北市醫師公會的這套設備先讓給屏東縣醫師公會，「對於同樣是耳鼻喉科夥伴們的這份熱情與情誼，我真的銘感在心」。

江俊逸說，為讓更多參與防疫的人能在好的環境中安全又安心工作，他向陳理事長與周理事長表達他想把這套設備捐給屏東縣政府的想法，也得到兩位全力支持，並轉呈屏東縣衛生局長施丞貴，與縣長潘孟安同意，在今天5月31日運到東港大鵬灣。

江俊逸說，他也為屏東縣政府與站在防疫第一線的醫事人員們，能收到這麼棒的禮物感到高興，之後可以在安全又舒適的正壓採檢車，安心採檢，讓防疫工作做得更完善。

可移動式「戶外正壓採檢站」。圖／屏東縣政府提供
可移動式「戶外正壓採檢站」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站5月31日放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站5月31日放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站5月31日放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動，背後源自於屏東縣醫師公會理事長江俊逸（左三）牽線。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站5月31日放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動，背後源自於屏東縣醫師公會理事長江俊逸（左三）牽線。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 醫師

延伸閱讀

中租力挺醫護 旗下成旅觀光三間飯店提供免費住宿

彰基捐可移動式戶外正壓採檢站 東港快篩站6/1啟用

雙和醫院醫護遭確診者砍 石崇良、侯友宜先後探視

醫護累翻！護理師曝下班日常「不敢互問你還好嗎」 網喊心疼

相關新聞

屏東連3天零確診 東港快篩站6月1日啟用 

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1...

傳統市場防疫升級 北高多處傳統市集限制出入口

市場染疫風險增高，高雄市政府宣布，多項市場防疫措施，嚴格要求戴口罩、實聯制、分流管控，若無法落實，將暫停營業；消息一出，...

疫情人車減少 高雄輕軌二階加緊施工

疫情期間，路上人車減少，高雄二階輕軌工程加緊施工，持續朝大順路、美術館路推進，目前大順路正在進行老舊箱涵改建；美術館路因...

豪雨造成落石壓倒電桿 高雄桃源區斷網搶修中

梅雨滯留鋒面影響，高雄市昨晚豪雨造成土石鬆動落石滾落台20線80.5公里處，並造成電桿倒塌道路中斷，路旁還有數顆巨石、碎...

高雄市補助居隔者每日500元3個月 防疫旅館補助至年底

全國三級警戒延長至6月14日，高市觀光局表示，高雄市民若被匡列入住防疫旅館隔離者，每日補助500元、14天補助7000元...

採檢醫護不用穿兔寶寶裝彰基捐屏東縣戶外正壓採檢站

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站5月31日放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。