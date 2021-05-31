高雄市場分流將上路 經發局：6/1起強力執法

高雄市長陳其邁宣布，市場買菜採取身分證分流，若不做好防疫措施，將要求停業。高雄市政府經濟發展局長廖泰翔今天前往視察，強調宣導期已過，明天起強力執法，希望民眾配合。

陳其邁昨天在防疫記者會宣布，如有採購需求，請配合市場買菜每週買一次、一次就購足，身分證字號單數者每週三、五、日採買；雙數者每週二、四、六採買，請各位市民主動做好分流採買，減少群聚風險。

廖泰翔及民政局長閻青智昨天兵分二路，到武廟、哈囉及瑞興等10處市場稽查，稽查攤商與消費者全程佩戴口罩的落實情形，並要求市場應確實執行實聯制及人流管制措施，以免成為防疫破口，若無法配合者，將要求停止營業。

今天適逢市場公休日，廖泰翔上午視察市場防疫措施，並接受媒體聯訪表示，市場宣導期已過，6月1日將展開稽查強力執法，以攤商和消費者佩戴口罩、出入口是否設置實聯制，以及是否透過身分證字號分流進行人流管制，希望民眾配合減少群聚，共同團結防疫。

廖泰翔指出，41處公有市場均已建立實聯制，多處市場也已經配合拉起封鎖線管制出入口，不過仍有民眾貪圖方便，從封鎖線下方進入，經發局已要求市場加派人力勸導管制，即日起將先針對人流高市場加強稽查輔導，遲未改善者將要求停止營業。

廖泰翔也表示，行政院已公告相關紓困措施，包含無一定雇主的自營業者、小攤商及勞工，將發放每月1萬元、最高3個月補助，經發局也將公有市場租金減半，盡可能減少疫情對攤商衝擊，呼籲自治會及管委會配合防疫，避免強制休市影響生計。

武廟公有零售市場自治會長涂淑蘭表示，近期傳統市場確診者足跡日漸增加，一定會全力配合相關防疫規範，派員加強出入口管制、每日進行攤位消毒等，自治會也已排定每週日為清潔日，針對公共區域及周邊場域加強清消，提供市民安心的消費環境。