屏東連3天零確診 東港快篩站6月1日啟用 

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈可移動式「戶外正壓採檢站」，今天首站放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動，屏東縣今無新增本土確診案例，確診案例累計27例，屏東縣長潘孟安說，東港鎮近日因親友群聚感染有3名確診個案，為找出潛藏感染源，儘早阻斷社區傳染鏈，呼籲符合資格的民眾盡快來篩檢。

屏東縣衛生局長施丞貴說，5月31日下午3點起開放預約6月1日採檢，並非所有民眾都可到社區篩檢站快篩，提醒符合篩檢條件的東港鎮民須戴口罩、持身分證、健保卡前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。如有相關問題，請打08-7380208防疫專線。

潘孟安說，東港設置篩檢站主要因為近日有群聚感染病例，需擴大篩檢，感謝彰基及時捐贈活動式戶外採檢站，短短二天內就設置完成，感謝屏東縣醫師公會江俊逸理事長、護理師護士公會賈佩芳理事長號召熱血醫事同仁進駐，協助篩檢站運作。

衛生局指出，此次篩檢站由貨櫃改造為可移動式採檢站，有3線同時採檢功能，可大幅縮短民眾等待時間，且每位病人有獨立的隔板，並不會因為快，而有交叉感染的疑慮。

彰化基督教醫院長陳穆寬說，屏東天氣酷熱，採檢車內部採獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），讓採檢的醫護不需穿厚重防護衣，減輕醫護人員負擔。而且這座採檢站具有活動性，屏東有33個鄉鎮市，未來若其他地區需設採檢站，移動方便。

衛生局指出，東港社區採檢站停放在東港大鵬灣濱海公園碼頭（小巨蛋），每日接受網路、電話預約及現場掛號，可服務200名鄉親，6月1日至6月4日每天上午8點30至11點30分與下午13時至16時，社區採檢工作。

社區篩檢站的優先篩檢對象為：東港南平里、東隆里里民；曾與確診者東港足跡有同時間重疊的鎮民；若有上呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀的東港鎮居民均可前來進行篩檢。