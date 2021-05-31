「用行動盡心力」慈聯基金會捐百萬給高市府防疫
有感疫情嚴峻，高雄市慈聯社會福利基金會捐款100萬元給高市府當防疫基金。董事長蔡嘉賓表示，在這場看不見的敵人抗疫戰役中，防疫資源和人力吃緊，身為高雄人，用實際行動盡心力。
慈聯基金會長期配合社會局辦理三民街友服務中心、梓官日間照顧中心、梓官及大樹社區公共托育家園、育兒資源中心、鳳山區弱勢兒少社區照顧中心及長照居家服務等福利政策。
慈聯基金會董事長蔡嘉賓投入社會公益超過40年，此次捐贈100萬元給高雄市政府當防疫基金。他說，在這場防疫作戰中，每個人都要共同防疫，他看見穿著防護衣的醫護人員連穿數小時不能脫，另有警消、社工、防疫旅館及市府工作人員辛苦忙碌，感到很心疼，抗疫不只是政府或第一線人員的事情。
社會局指出，慈聯基金會主動表達捐款意願，社會局後續會運用購買防疫物資或辦理防疫相關措施，公私協力齊心抗疫，一定可以度過疫情難關。
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