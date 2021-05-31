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高雄水情好轉 每日持續供水至台南

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
昨日起滯留梅雨鋒面帶來雨勢，高雄甲仙及高屏攔河堰川流量均上升。圖／高雄市水利局提供
昨日起滯留梅雨鋒面帶來雨勢，高雄甲仙及高屏攔河堰川流量均上升。圖／高雄市水利局提供

昨日起滯留梅雨鋒面帶來雨勢，高雄甲仙及高屏攔河堰川流量均上升，高雄市供水穩定，另引入南化水庫60.4萬噸水，並支援台南每日約6萬噸自來水。高雄市日前已由減量供水橙燈，轉為減壓供水的黃燈，有望不久再進一步恢復為水情提醒的綠燈。

高雄市水利局今表示，受滯留梅雨鋒面影響，高雄市甲仙攔河堰川流量提升，引入南化水庫水量為60.4萬噸，並支援台南每日約6萬噸自來水；高屏堰川流量也由每秒3.9立方公尺提升至每秒17立方公尺，目前高雄市取水正常、供水穩定。

水利局指出，高雄市主要水源高屏堰現況可供引水量約70萬噸，7處伏流水井平均每日共可供應50萬噸，再加上鳳山水庫每日平均約25萬到30萬噸供應產業用水，另有伏流水等水源調度，已可穩定供應全市每日所需135到139萬噸用水量，同時可支援台南用水，同心協力穩定南部地區供水。

此前枯水期，市府與中央合作開鑿共62口抗旱水井，每日可提供約12.6萬噸水量，不過目前已停止取水，僅作為備源水源備用。

連日降雨也讓高雄水情有機會連翻兩級，29日已從減量供水橙燈轉為減壓供水黃燈，市長陳其邁昨臉書預告，近期有機會再進一步翻轉燈號為綠燈，乾旱危機暫時解除。

高雄市 南化水庫 梅雨

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