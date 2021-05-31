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高雄市議會再休會 續延至全國降為2級防疫警戒

中央社 / 高雄31日電

國內疫情升溫，全國提升3級警戒，高雄市議會今天再度召集各黨團總召召開協商會議，各黨團一致同意定期會議程將繼續順延至全國疫情警戒降至2級後，再協商復會時間。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案增加，高雄市議會17日中午邀集各黨團協商，議長曾麗燕會後宣布，議會定期會18日起停會至5月31日，並於6月1日開始接續5月18日後的議程。

時隔半個月，曾麗燕及副議長陸淑美今天上午再度召集國民黨、民進黨及無黨團結聯盟總召舉行協商會議，包括國民黨黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰及無黨團結聯盟總召朱信強等與會，協商一致同意第3屆第5次定期大會議程繼續順延至疫情警戒降至2級後，再召開黨團協商會議決定復會日期。

曾麗燕表示，高雄疫情發展不容小覷，議會除配合市府團隊推動防疫工作，更呼籲市民風雨同舟，團結抗疫，早日遏止疫情，大會議程雖因疫情順延，但議會監督絕不停止。

議會第5次定期大會尚未完成的議程，仍有58名議員的市政總質詢及市府提案、議員提案二三讀等內容。

疫情 曾麗燕 民進黨

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