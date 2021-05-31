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水試所總所將南遷興達港 帶動養殖漁業技術提升

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
北高雄是台灣的養殖重鎮，水試所總所南遷後，可為南台灣漁業養殖技術注入活水。圖／立委邱志偉辦公室提供
北高雄是台灣的養殖重鎮，水試所總所南遷後，可為南台灣漁業養殖技術注入活水。圖／立委邱志偉辦公室提供

高雄市茄萣區興達港將設立漁業生物科技產業研發專區，其中掌管台灣漁業技術開發的水產試驗所總所，計畫將從基隆南遷高雄興達港。立委邱志偉表示，水試所南遷使用的土地正與高市府協調，南遷後可為南台灣漁業養殖技術注入活水。

茄萣區興達港腹地大，附近的養殖漁業面積廣，養殖的虱目魚、石斑、鱸魚等從業人口多，邱志偉爭取農委會在興達港成立「漁業生物科技產業研發專區」，同時水試所總所南遷，獲得農委會支持，並已行文高雄市政府，爭取水試所南遷後使用的港區土地。

未來興達港區成立「興達漁業生物科技產業研發專區」後，原本位於基隆、占地0.7公頃的總所南遷，可解決總所長期腹地不足及與養殖產業區距離過遠的問題。

邱志偉說，高雄養殖漁業面積將近4000公頃，絕大多數都位於北高雄，高雄是台灣漁業核心，包括海洋漁業、水產養殖及加工產業等，鄰近的台南也有廣大的養殖面積，水試所遷址後可更貼近產業，利於試驗研究及技術推廣。

水試所表示，由於總所有多艘漁業試驗船，希望能一併在興達港區停泊，因此需要部分臨港土地，相關計畫將會與市府積極協商。另外南遷計畫也已經提案由行政院評估爭取支持，目標在明年通過核定，分4年完成工程建設。

邱志偉說，水試所總所在高雄研究最新的養殖技術，貼近高雄的氣候與環境，技術可順暢的轉移、技轉，將能帶動養殖漁業的轉型、升級及聚集經濟，讓高雄養殖漁業產值持續往上攀升。

興達港 農委會 基隆

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