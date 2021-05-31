溫朗東大讚陳其邁防疫 藍盼加快篩檢綠稱勿神化

媒體人溫朗東大讚高雄市長陳其邁防疫政策成功，是「防疫縣市長典範」。對此高市藍營議員稱許市府，但希望能加快篩檢，綠營則表示不用過度神化，市民會把防疫表現看在眼裡。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，溫朗東今天凌晨在臉書發文大讚陳其邁低調紮實地把防疫做好，嚴謹到近乎無聊的市場夜市管理政策，卻做滿十足紮實功夫。

對此，國民黨高雄市議員黃柏霖接受中央社記者電訪表示，陳其邁本身是學公衛的，也在中央待過；作為市民跟民意代表支持市府防疫作為，但希望像是篩檢量能可不可以擴大加快；請市長在看得到的部分先把最壞狀況想好超前部署，才有能力應對突發狀況，目前高市防疫做得不錯，這部分還是要給市府按個讚。

民進黨市議員邱俊憲指出，市長把高雄守好顧好是應該的，不用過度神化，但市民期待陳其邁要做的事還有很多，只要把防疫做好，市民自然會看在眼裡，屆時一定會給市府團隊一個公道。

邱俊憲認為，目前防疫工作還在進行，多點肯定當然是好事，不過相信陳其邁也不會因此而鬆懈，會更嚴謹地處理防疫政策。另一方面，市民目前也期待政府能推出需要的紓困方案，這些都是後續可以努力的方向。

時代力量高雄市議員林于凱認為，陳其邁在停課、市場分流等政策都有超前全國，先前也提前跳出來呼籲全國應該要進入3級警戒，這些應該都跟陳其邁先前當過醫藥界統合窗口有關，顯然有把在中央服務的經驗帶到地方，目前來看高雄防疫做得還不錯。

他表示，未來待疫情稍緩，市府目前新增的社區篩檢站若轉型成疫苗接種站，包括系統規劃、動線整理、民眾預約等，市府應該都要先規劃好，避免屆時人流聚集，也能加快接種疫苗進度。

溫朗東細數高市府從5月11日起的防疫作為，他說，市府從20天前，全台新增確診還在11人時就已啟動市場防疫，之後更隨著疫情升溫拉高宣傳力道；當中包括19日抓到三民區KTV違規營業斷水斷電、視察市場夜市舉發未戴口罩、18處夜市主動休市、輔導市場建立簡訊實聯制等；接著，市府更祭出12項防疫紓困措施、完成夜市市場114處環境消毒、提出「高雄好家載」防疫方案，甚至在3天內就將獲配發的2.1萬劑疫苗施打完畢。

他大讚陳其邁「做事、不抱怨、不謾罵。部署快、執行細節多」，更感動於市府先地毯式紮實宣導，再鐵腕進行執法，細緻調整防疫力道，設想周到，井然有序。在這個紛擾焦慮的時局裡，陳其邁是防疫縣市長的典範。