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傳統市場防疫升級 北高多處傳統市集限制出入口

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
楠梓公有市場實施實聯制，採買人潮明顯減少。記者陳弘逸／攝影
楠梓公有市場實施實聯制，採買人潮明顯減少。記者陳弘逸／攝影

市場染疫風險增高，高雄市政府宣布，多項市場防疫措施，嚴格要求戴口罩、實聯制、分流管控，若無法落實，將暫停營業；消息一出，高雄多家公有傳統市場，昨天下午紛紛拉起管制線，限制出入口。今天上午，市場人潮稀少，各出入口已派員要求民眾實聯制並採酒精消毒。

楠梓公有市場自治會於昨天下午休市，便由自治會人員協助在各出口拉起管制線，僅留部分市場出入口供民眾進出，並派員前往入口進行實聯制登記與酒精消毒；下午休市，也將進行市場大消毒。

橋頭公有市場以及3處民營市集，也一併完成防疫升級；岡山第一、第二以及欣欣等4處市場，也在昨天休市後完成市場進出口管制，以及實聯制登記。

記者實際走訪，傳統市場限制出入口，並落實實聯制，採買人潮明顯減少，此外，也有不少攤販今天未營業。

採買民眾說，雖然市場出入口有管制，但多走幾步路，似乎也沒差多少；關於市長實名制市場管理員說，早市有不少高齡者前往採買，多半不會使用手機，或沒帶手機，所以還是以手寫登記較多，不便填寫的長者，就會幫忙填寫。

橋頭公有市場以及3處民營市集，一併完成防疫市場升級。記者陳弘逸／攝影
橋頭公有市場以及3處民營市集，一併完成防疫市場升級。記者陳弘逸／攝影
楠梓公有市場自治會於昨天下午休市，完成市場防疫升級，採買民眾皆須實聯制。記者陳弘逸／攝影
楠梓公有市場自治會於昨天下午休市，完成市場防疫升級，採買民眾皆須實聯制。記者陳弘逸／攝影
岡山第一公有市場，完成防疫市場升級。記者陳弘逸／攝影
岡山第一公有市場，完成防疫市場升級。記者陳弘逸／攝影

實聯制 傳統市場 酒精

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