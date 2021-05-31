傳統市場防疫升級 北高多處傳統市集限制出入口
市場染疫風險增高，高雄市政府宣布，多項市場防疫措施，嚴格要求戴口罩、實聯制、分流管控，若無法落實，將暫停營業；消息一出，高雄多家公有傳統市場，昨天下午紛紛拉起管制線，限制出入口。今天上午，市場人潮稀少，各出入口已派員要求民眾實聯制並採酒精消毒。
楠梓公有市場自治會於昨天下午休市，便由自治會人員協助在各出口拉起管制線，僅留部分市場出入口供民眾進出，並派員前往入口進行實聯制登記與酒精消毒；下午休市，也將進行市場大消毒。
橋頭公有市場以及3處民營市集，也一併完成防疫升級；岡山第一、第二以及欣欣等4處市場，也在昨天休市後完成市場進出口管制，以及實聯制登記。
記者實際走訪，傳統市場限制出入口，並落實實聯制，採買人潮明顯減少，此外，也有不少攤販今天未營業。
採買民眾說，雖然市場出入口有管制，但多走幾步路，似乎也沒差多少；關於市長實名制市場管理員說，早市有不少高齡者前往採買，多半不會使用手機，或沒帶手機，所以還是以手寫登記較多，不便填寫的長者，就會幫忙填寫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言