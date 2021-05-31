傳統市場防疫升級 北高多處傳統市集限制出入口

市場染疫風險增高，高雄市政府宣布，多項市場防疫措施，嚴格要求戴口罩、實聯制、分流管控，若無法落實，將暫停營業；消息一出，高雄多家公有傳統市場，昨天下午紛紛拉起管制線，限制出入口。今天上午，市場人潮稀少，各出入口已派員要求民眾實聯制並採酒精消毒。

楠梓公有市場自治會於昨天下午休市，便由自治會人員協助在各出口拉起管制線，僅留部分市場出入口供民眾進出，並派員前往入口進行實聯制登記與酒精消毒；下午休市，也將進行市場大消毒。

橋頭公有市場以及3處民營市集，也一併完成防疫升級；岡山第一、第二以及欣欣等4處市場，也在昨天休市後完成市場進出口管制，以及實聯制登記。

記者實際走訪，傳統市場限制出入口，並落實實聯制，採買人潮明顯減少，此外，也有不少攤販今天未營業。