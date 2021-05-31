疫情人車減少 高雄輕軌二階加緊施工

疫情期間，路上人車減少，高雄二階輕軌工程加緊施工，持續朝大順路、美術館路推進，目前大順路正在進行老舊箱涵改建；美術館路因路線北移，將新設步道後再做軌道建設，預計明年通車到C24站，2023年完成所有工程，輕軌成圓。

高雄輕軌二階工程目前總施工進度74.6%，主要剩下美術館、大順路等原爭議路段工程，捷運局表示，美路館輕軌路線在調整北移後，需要重新做人行步道，讓民眾可繞園區散步，等步道做完後再做輕軌建設。

捷運局表示，新步道正在設計發包，預計6月下旬施工，10月完成後再做軌道建設。另大順路段的龍德、龍勝路架設圍籬施工，預計6月19日再往博愛路推進架設圍籬。

捷運局說，大順路目前主要是先改建底下老舊箱涵、管線遷移等，預計10月完成所有箱涵改建等工程，再接續進行軌道工程。

後續大順路工區沿線將取消路邊兩側汽、機車停車格位，有停車需求可改至東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場等路外替代停車場，機車則可停放至橫向道路新畫設的機車格位。

高雄輕軌路網已從C32凱旋公園站經C1籬仔內站行駛到C17鼓山區公所站，市府預計今年可通車至C20台鐵美術館站，明年底再推進至博愛路口C24愛河之心站，預計2023年完成所有二階工程，讓輕軌成圓。