快訊

孩童防疫補貼6月15日開跑每人1萬元 領取方法出爐！

馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情人車減少 高雄輕軌二階加緊施工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄輕軌二階工程大順路段，正在進行老舊箱涵改建等前置工程。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌二階工程大順路段，正在進行老舊箱涵改建等前置工程。圖／高雄市捷運局提供

疫情期間，路上人車減少，高雄二階輕軌工程加緊施工，持續朝大順路、美術館路推進，目前大順路正在進行老舊箱涵改建；美術館路因路線北移，將新設步道後再做軌道建設，預計明年通車到C24站，2023年完成所有工程，輕軌成圓。

高雄輕軌二階工程目前總施工進度74.6%，主要剩下美術館、大順路等原爭議路段工程，捷運局表示，美路館輕軌路線在調整北移後，需要重新做人行步道，讓民眾可繞園區散步，等步道做完後再做輕軌建設。

捷運局表示，新步道正在設計發包，預計6月下旬施工，10月完成後再做軌道建設。另大順路段的龍德、龍勝路架設圍籬施工，預計6月19日再往博愛路推進架設圍籬。

捷運局說，大順路目前主要是先改建底下老舊箱涵、管線遷移等，預計10月完成所有箱涵改建等工程，再接續進行軌道工程。

後續大順路工區沿線將取消路邊兩側汽、機車停車格位，有停車需求可改至東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場等路外替代停車場，機車則可停放至橫向道路新畫設的機車格位。

高雄輕軌路網已從C32凱旋公園站經C1籬仔內站行駛到C17鼓山區公所站，市府預計今年可通車至C20台鐵美術館站，明年底再推進至博愛路口C24愛河之心站，預計2023年完成所有二階工程，讓輕軌成圓。

高雄輕軌 停車場 美術館

延伸閱讀

高雄小港醫院3天內拚打1300劑疫苗 火速達標

梅雨下在高雄山區 陳其邁：盼水情再轉綠燈

高雄拚3天打完2.1萬劑疫苗！ 接種人數超過2萬1千原因是這個

法國鬥牛犬武雄走失 高雄警協助尋回

相關新聞

傳統市場防疫升級 北高多處傳統市集限制出入口

市場染疫風險增高，高雄市政府宣布，多項市場防疫措施，嚴格要求戴口罩、實聯制、分流管控，若無法落實，將暫停營業；消息一出，...

疫情人車減少 高雄輕軌二階加緊施工

疫情期間，路上人車減少，高雄二階輕軌工程加緊施工，持續朝大順路、美術館路推進，目前大順路正在進行老舊箱涵改建；美術館路因...

豪雨造成落石壓倒電桿 高雄桃源區斷網搶修中

梅雨滯留鋒面影響，高雄市昨晚豪雨造成土石鬆動落石滾落台20線80.5公里處，並造成電桿倒塌道路中斷，路旁還有數顆巨石、碎...

高雄市補助居隔者每日500元3個月 防疫旅館補助至年底

全國三級警戒延長至6月14日，高市觀光局表示，高雄市民若被匡列入住防疫旅館隔離者，每日補助500元、14天補助7000元...

「用行動盡心力」慈聯基金會捐百萬給高市府防疫

有感疫情嚴峻，高雄市慈聯社會福利基金會捐款100萬元給高市府當防疫基金。董事長蔡嘉賓表示，在這場看不見的敵人抗疫戰役中，...

高雄水情好轉 每日持續供水至台南

昨日起滯留梅雨鋒面帶來雨勢，高雄甲仙及高屏攔河堰川流量均上升，高雄市供水穩定，另引入南化水庫60.4萬噸水，並支援台南每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。