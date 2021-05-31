豪雨造成落石壓倒電桿 高雄桃源區斷網搶修中
梅雨滯留鋒面影響，高雄市昨晚豪雨造成土石鬆動落石滾落台20線80.5公里處，並造成電桿倒塌道路中斷，路旁還有數顆巨石、碎石；警方獲報後，到場交通管制，並通相關單位排除，於今天凌晨搶通，此外，倒塌電桿造成通訊與網路中斷，目前中華電信已派員搶修，預計今天下午修復完畢。
昨天凌晨，六龜分局接獲通報，台20線80.5公里處有數顆巨石、碎石，砸落路面，還砸倒路旁電桿；分局寶來派出所副所長陳世光、桃源分駐所所長林卓材等員警獲報後，隨即趕赴現場進行交通管制，並通報相關單位協處。
警方於該處擺設三角錐，並聯繫工務段工程人員駕駛機具清理落石，於今天凌晨順利搶通，所幸，未造成任何傷亡。另倒塌電桿屬中華電信所有，一度造成桃源區通訊不順、網路中斷，目前中華電信已派員前往搶修，預計今天下午2時修復完畢。
警方提醒，先前乾旱，又逢豪雨易造成落石或枯樹倒塌，也呼籲民眾，若前往山區務必注意天氣變化，更要留意落石等現象，以確保自身用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言