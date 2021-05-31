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高雄市補助居隔者每日500元3個月 防疫旅館補助至年底

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市防疫旅館目前共有4203房，下周預計達到4530房，工作人員每月有3000元防疫津貼。圖／市府觀光局提供
高市防疫旅館目前共有4203房，下周預計達到4530房，工作人員每月有3000元防疫津貼。圖／市府觀光局提供

全國三級警戒延長至6月14日，高市觀光局表示，高雄市民若被匡列入住防疫旅館隔離者，每日補助500元、14天補助7000元，時間從5月1日至7月31日，可視疫情延期；目前全市防疫旅館有4203房，共推「雄挺你」七大方案。

受疫情衝擊，高雄市旅宿業生意慘淡。觀光局今天指出，結合中央防疫及紓困計畫，市府推出七大「雄挺你」方案，分別是「居家隔離補助雄貼心」、「防疫人員雄相挺」、「防疫旅館雄充足」、「防疫暫居所雄安心」、「委外廠商紓困雄感心」、「扶助弱勢雄窩心」及「觀光團體雄關懷」。

高市日前爆發遭匡列市民被要求入住防疫旅館，無法在家一人一室隔離，扣除中央單日1000元補助，每天還要自付500元，市長陳其邁25日宣布，市府額外每天補助每人500元，時間回溯至5月1日。觀光局表示，市府每天補助500元、14天7000元為上限，自5月1日至7月31日。此外，5月20日起，防疫旅館第一線工作人員每人每月發放3000元防疫津貼，並安排優先施打疫苗。

高市防疫旅館61家、4203房，下週可望達4530間房；防疫旅館業者，5月16日至12月31日，提供本國籍或具有居留證之居家檢疫或隔離者入住，每房每日補助1000元。

「防疫暫居所雄安心」方案補助國際移工於檢疫期滿自主健康管理期間，續住防疫暫居所3天可全額免費，採檢結果陰性可離去，補助至110年6月30日止。「委外廠商紓困雄感心」方案體恤委外廠商，減收50%租金及固定權利金，至110年6月底。

防疫旅館 觀光局 疫情

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