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原民不懂實名制遭辱罵 台東13位原民議員譴責加害者

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
花蓮原住民不懼實名制遭辱罵，台東原住民議員齊聲譴責加害者。圖／翻攝自爆系社團
花蓮原住民不懼實名制遭辱罵，台東原住民議員齊聲譴責加害者。圖／翻攝自爆系社團

疫情嚴峻，防疫之餘也有許多人出現獵巫心理，花蓮就有一名原住民長者因不了解實名制，遭人辱罵並拍下影片，即使店員說情、長者致歉改正也依然未停下，引發網友對拍攝者的怒火。台東縣議會副議長林琮翰、國民黨書記長章正輝等13名議員今齊聲譴責，要求拍攝者勿煽動族群對立，時時警惕真正的敵人是名為歧視的暴力。

天賦尊嚴、平等予全體人類，人人有權享受法律之平等保護，不受任何煽動歧視傷害，任何基於種族差別之種族優越學說，在科學上均屬錯誤，在道德上應受譴責，無可辯解。#摘錄自《消除一切形式種族歧視國際公約》

林琮翰等人今天表示，近日網路上流傳一段影片，影片拍攝者指畫面中原住民長者不遵守防疫實聯登記，強令長者向超商店員認錯道歉，影片中叫罵不斷，佝僂的長者面露無助神情，被拍攝者呼來喚去，店員上前勸阻也依然厲聲叫罵，甚至以「原住民最大喔」、「原住民都被寵壞」等詞語叫囂。

他們表示，在大家以「台灣人」自居的當今社會，仍有少數人自以為族群優越，以羞辱貶抑文字迫害同胞，不正義且應受非難的惡行不應存在於大家的家園，「這不是場原民與非原的衝突，而是正義與邪惡的對抗，是捍衛族群共存共榮的集體行動！」

章正輝等人也表示，反族群歧視法案於2016年問世，期盼中央完成立法，藉由法治與良知共創平等社會。聯名譴責的各族議員包括林琮翰、章正輝、黃碧妹、高美珠、尤忠正、陳政宗、楊秋珍、鄭崗山、張全馨嵐、蔡玉玲、古志成 、楊清順和方賢仁。

原住民 實名制

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