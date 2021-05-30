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醫療照護機構高風險 高市府要對工作者快篩

中央社 / 高雄30日電

新冠肺炎疫情升溫，做好防疫有助於控制疫情。高市府今天宣布要針對醫療照護機構的高風險人員進行快篩檢測，包括醫院清潔人員及外包人員等，也要對長照機構工作人員全面快篩。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，防疫要做到滴水不漏。高雄市長陳其邁在防疫會議上宣布要針對醫療照護機構高風險人員快篩檢測，對象包括醫院的清潔人員、外包人員；全面快篩含長照機構工作人員等。

衛生局長黃志中指出，針對長照機構工作人員的快篩對象，估計約有3000人；高雄市31日再增加10處快篩站，併同既有的23處，共有33處，將同步啟動長照機構人員全面快篩，預計3天完成；至於醫院清潔人員及外包人員快篩檢測交醫院辦理。

至於高風險職業防疫方面，陳其邁主張外送員防疫管理要強化企業責任，包括送餐、物流人員實聯制；下載社交距離APP、人員列冊管理、人員配戴口罩、保存人員14天前足跡。工地人員或業務工作員要戴口罩，在外進食應保持2公尺以上距離並避免面對面。

類似工地人員無固定用餐地點等，要求選擇良好通風處、與旁人保持2公尺以上，用餐勿交談。

新冠肺炎

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