高雄警察疫苗分配1299劑 交通分隊警陳情盼納入

高雄市昨天起施打2.1萬劑AZ疫苗，警察只分配500劑引發基層員警上網質疑。高市議員陳致中收到交通分隊員警陳情，並表示，交通隊員警因勤務關係頻繁進出醫院，卻未被列入施打對象，籲請市府把前線警消人員全納入優先名單。

小港警分局一名員警日前確診，22名同仁仍在防疫旅館隔離中，勤務由其他單位支援。此次高雄分配2.1萬劑疫苗，但第一時間只有分配500劑給警察，引發基層員警不滿上臉書「靠北警察」抱怨，後來衛生局追加500劑。

市議員陳致中指出，醫護、防疫人員、警察肩負第一線執行疫調、防疫執法、違規取締等，接觸不特定多數人的高風險工作，這波疫苗第一時間卻僅分配500劑；他收到警界陳情，各交通分隊員警因勤務須頻繁進出醫院仍未施打，雖疫苗有限，但籲請市府將前線警消人員全數納入優先名單。

今天下午市府開記者會，市長陳其邁表示，高雄疫苗施打進度已達比例85％，1299劑是警察身分，第二波疫苗會讓全市3千名參與防疫工作的警察同仁「打好打滿」。