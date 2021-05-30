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法國鬥牛犬武雄走失 高雄警協助尋回

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
警方找到劉姓女飼主後，她開心的抱著愛犬。記者邱奕能／翻攝
警方找到劉姓女飼主後，她開心的抱著愛犬。記者邱奕能／翻攝

高雄劉姓女子飼養的法國鬥牛犬「武雄」，在與家人外出採買時走失，她心急尋找，十分焦急，幸好有熱心人士將武雄帶到派出所，經過警方聯繫，她與愛寵團圓。

高雄市左營警分局啟文派出所昨天零時10分左右，一名熱心的陳姓男子帶著一隻白色的法國鬥牛犬進入所內，當警方上前了解時，陳男才說在左營區物產館散步，發現這隻法鬥獨自在外1小時，都未見到飼主。

警方獲報後，等到昨天上午10點都未有民眾來認領，警方便將這隻法國鬥牛犬帶到轄區內的寵物醫院掃描寵物晶片，所幸法鬥有施打寵物晶片，在獸醫院協助下順利聯繫上飼主。

當劉姓女飼主（33歲）接獲電話，立即直奔派出所，劉女說，養了法鬥「武雄」4年多，感情非常要好，但武雄性情活潑好動，在與家人外出採買時，武雄趁機放風，家人回家時未見武雄跟著回來，讓她十分緊張，心急如焚。

幸好早上就接到警方來電，才能和再「武雄」團圓，劉女便緊緊抱著「武雄」連連向警方道謝，而「武雄」也伸出舌頭搖著屁股，彷彿對自己的冒險旅程十分滿意。

走失的法國鬥牛犬武雄。記者邱奕能／翻攝
走失的法國鬥牛犬武雄。記者邱奕能／翻攝

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