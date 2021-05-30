高雄防疫計程車日薪提高至5千 司機：怕賺不了這種錢

高雄市原有24輛防疫計程車，近期將再招募50輛，日薪也從3500元提升至5000元，消息一出，計程車司機態度兩極，有司機認為，「一旦染疫，有錢也沒命花」，就算有充足的防護措施，風險仍很高，還可能傳染給家人，不願冒險；也有部分司機聽聞消息，即表明有參加的意願，認為能賺錢又能助人，何樂而不為。

防疫計程車招募消息一出，有計程車司機認為，全副武裝的醫療人員都有可能染疫了，更何況載送居家隔離或檢疫的乘客，汽車空間小距離近，一定會擔心有染疫風險，且載完乘客後，回家心裡也會毛毛的。

「一旦染疫，就算有錢也沒命花」，計程車司機說，能有錢賺一定非常樂意，但就怕這種錢賺不了。

黃姓司機說，近期生意慘淡，若加入防疫計程車薪水增加，一定很誘人，但已成家的司機，即使有意願參加，家人也未必會答應，即使有充足的防疫措施，面對新型病毒，風險仍很高。

黃姓司機還說，會願意參加防疫計程車的司機，多半是獨自在外租屋的人居多，且無需顧慮可能傳染給親人。

聽聞招募消息，陳姓計程車司機隨即表明有意願參加；他說，近期生意實在太差，周末上午7點到中午，一名乘客都沒有，甚至還曾一天內只賺到200元收入，生意實在太差。

陳姓計程車還說，並不擔心有染疫風險，生活已經相當吃緊，只要有機會參加，能賺錢又能助人，何樂而不為。

高雄市政府交通局指出，高雄市目前有24輛防疫計程車，另備有11輛備用防疫計程車，預計要再招募50輛，消息一出詢問度高，明起將陸續收取報名文件。