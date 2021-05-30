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防疫清消又要防汛清淤 高市環保局人力調度吃緊

中央社 / 高雄30日電
高雄市環保局清溝車吸取水溝內淤泥。 圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局清溝車吸取水溝內淤泥。 圖／高雄市環保局提供

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，高市環保局每天排滿百貨或賣場等周邊清消作業，但隨著汛期到，滯留鋒面南移降雨，清潔隊也展開側溝清淤，人力調度吃緊。

疫情升溫，環保局要配合染疫者足跡及公共場域等周邊消毒，且隨著防疫加嚴等措施，管制及清消範圍再擴大，人員清消工作量也更吃緊。環保局今天出動人力進行楠仔坑圖書館、左營分局、義享天地及大順路好市多等周邊清消工作，下午再派工針對公共場域環境清消；總計，5月12日至29日止累計動員3057人次對交通場站、學校及賣場清消5071處次。

除了防疫並須兼顧汛期防災整備，今天加派214名人力進行3221處道路側溝洩排水孔的巡檢及雜物清除，要確保降雨排水順暢；總計1月至5月29日，完成側溝清疏1088公里、清疏雜物數量8635公噸、清疏人力逾2萬人次等。

環保局表示，汛期期間會再機動派員巡檢易淹水路段及低窪地區水溝及洩水孔疏通，以防止強降雨造成道路積水。環保局呼籲民眾若有水溝阻塞可通報清潔隊或1999處理。

新冠肺炎 高雄市

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