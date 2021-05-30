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市場染疫風險高 高雄民政團隊赴九市場同步稽查

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
傳統市場染疫風險高，市場也必須落實實聯制、人流管制、戴口罩等防疫措施。圖／高雄市民政局提供
傳統市場染疫風險高，市場也必須落實實聯制、人流管制、戴口罩等防疫措施。圖／高雄市民政局提供

不少新冠肺炎確診者足跡都有傳統市場高雄市長陳其邁昨宣示，若市場無法落實防疫規定將要求暫停營業。今早民政局長閻青智與各區公所人員同步在各地傳統市場宣導與稽查，今天上午開出2件未戴口罩舉發單，三級警戒以來已經開出超過300張罰單。閻青智強調，今天是最後宣導期，明天起嚴格取締。

民政局團隊分頭去前鎮區瑞興市場、三民區建興市場、左營區哈囉市場、鼓山區瑞豐市場、苓雅區國民市場、鳳山區鳳山第一市場、三民區陽明市場、楠梓區德民黃昏市場、苓雅區武廟市場等重點市場進行聯合稽查。

民政局長閻青智率隊至岡山區文賢市場，向消費者、攤商宣導落實實聯制、人流管制、戴口罩等防疫措施。閻表示，大家到市場要分流採買，避免群聚、減少接觸，最好一次購足需要食材，能買就一次買多一點，今天是最後宣導期。

民政局指出，5月19日起至29日，民政團隊舉發未戴口罩304件、餐飲場所違規內用5件，今日上午再開出未戴口罩2件。

高市府民政團隊前往各地市場宣導與稽查攤商有無遵守防疫規定。圖／高雄市民政局提供
高市府民政團隊前往各地市場宣導與稽查攤商有無遵守防疫規定。圖／高雄市民政局提供

傳統市場 新冠肺炎 高雄市

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